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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات كاديلاك ليريك 2026 في السعودية

كاديلاك ليريك 2026
كاديلاك ليريك 2026
صبري طلبه

تعد كاديلاك ليريك 2026 واحدة من أبرز السيارات الفاخرة التي تجمع بين التقنية الحديثة والتصميم العصري، ويعتمد الطراز على منظومة كهربائية بالكامل، مع طابعًا رياضيًا واضحًا وخطوطًا انسيابية تعكس توجه العلامة الأمريكية نحو جيل جديد من المركبات الكهربائية. 

تصميم كاديلاك ليريك 2026

تحمل كاديلاك ليريك 2026 ملامح تصميمية تبتعد عن الأسلوب التقليدي للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تعتمد على خطوط حادة وتفاصيل خارجية عصرية، ويبلغ طول السيارة 4.996 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.977 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.634 متر، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 3.094 متر.

كاديلاك ليريك 2026

وتصل مساحة صندوق الأمتعة الخلفي للسيارة كاديلاك ليريك 2026 إلى 793 لترًا، وهي سعة تخزين كبيرة تلائم الاستخدام العائلي والرحلات الطويلة، كما يبلغ وزن السيارة بدون ركاب 2,648 كيلوجرامًا.

وتعتمد السيارة كاديلاك ليريك 2026 على منظومة إضاءة كاملة بتقنية LED  تشمل المصابيح الأمامية والخلفية والإضاءة النهارية، كما ترتكز على عجلات ألمنيوم قياس 21 بوصة تضيف لمسة رياضية، وتحصل المرايا الجانبية على مؤشرات انعطاف مدمجة مع إمكانية الضبط الكهربائي، وبسقف بانورامي.

كاديلاك ليريك 2026

كاديلاك ليريك 2026 بقوة تتجاوز 500 حصان

تعتمد ليريك 2026 على نظام دفع كهربائي يتكون من محركين كهربائيين يعملان معًا لتوفير نظام دفع رباعي للعجلات، وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 515 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 610 نيوتن متر، وتنتقل القوة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو الحل الشائع في السيارات الكهربائية الحديثة.

كاديلاك ليريك 2026

بطارية ومدى كاديلاك ليريك 2026

تعتمد السيارة كاديلاك ليريك 2026 على بطارية بسعة 102 كيلوواط ساعة، ويبلغ مدى القيادة الكهربائي نحو 463 كيلومترًا، كما تدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد عبر شاحن بقدرة تصل إلى 22 كيلوواط.

سعر كاديلاك ليريك 2026 في السعودية

تقدم كاديلاك ليريك موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يصل إلى 409,687 ريالًا.

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