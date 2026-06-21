لينك آند كو تكشف الستار عن 07 GT الجديدة.. صور

كشفت لينك آند كو عن طراز 07 GT الجديد، الذي ينتمي إلى فئة سيارات الواجن الإنتاجية للمرة الأولى، ويأتي هذا الطراز ليعزز تشكيلة العلامة من السيارات الكهربائية والهجينة، مع التركيز على تقديم سيارة تجمع بين العملية والطابع الرياضي.

تصميم لينك آند كو 07 GT

تعتمد لينك آند كو 07 GT على إطلال الواجن مقارنة بطرازات السيدان التقليدية، حيث يبلغ طولها 4.846 متر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.843 متر، وحصلت السيارة على شخصية مميزة، إذ حصلت على مصابيح LED ممتدة عبر الواجهة، كما زودت السيارة بجناح خلفي مثبت أعلى السقف، إلى جانب قضبان تحميل علوية.

لينك آند كو 07 GT

وتاتي السيارة لينك آند كو 07 GT بمقابض أبواب جديدة بتصميم أكثر انسيابية، وتظهر اللمسات الرياضية أيضًا عبر العجلات ذات اللون الأسود، والتي تتكامل مع المكابح الصفراء لإضفاء مظهر أكثر تميزًا، بالإضافة إلى الكثير من اللمسات الانسيابية والتي تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

محرك وأداء لينك آند كو 07 GT

تعتمد لينك آند كو 07 GT على نظام دفع يجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر ومحركين كهربائيين، وتعمل المنظومة الأساسية عبر نظام دفع أمامي، بينما تشير المعلومات المتاحة إلى أن نسخة الواجن ستوفر أيضًا خيار الدفع الكلي للعجلات.

لينك آند كو 07 GT

مدى كهربائي يقترب من 200 كيلومتر

تشير البيانات الأولية إلى أن السيارة لينك آند كو 07 GT ستعتمد على بطارية بسعة 28.3 كيلوواط ساعة، وهي سعة تتيح لها قطع مسافة تقترب من 200 كيلومتر بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط.

لينك آند كو 07 GT

مقصورة لينك آند كو 07 GT

حصلت لينك آند كو 07 GT على مجموعة من التجهيزات التقنية، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 15.4 بوصة تتولى إدارة العديد من وظائف السيارة وأنظمة الاتصال والترفيه، كما زودت المقصورة بنظام صوتي متطور يتضمن سماعات مدمجة عند مساند الرأس، وتشتمل التجهيزات أيضًا على نظام تكييف أوتوماتيكي، إلى جانب إضاءة محيطية داخلية.