قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التدريب المصري التركي يثير اهتمام إسرائيل.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
كريمة عوض: تصعيد حزب الله وإسرائيل يعيد خلط أوراق المنطقة من جديد
سالم الدوسري: الخسارة أمام إسبانيا مؤلمة.. وسنقاتل لحسم التأهل بأيدينا
والتز: الولايات المتحدة تعتزم مراقبة إنفاق إيران لعائدات النفط
عقب الهزيمة من إسبانيا برباعية.. نجم السعودية: سنتعلم من الأخطاء
القط نيمبوس يتوقع فوز السنغال على النرويج في كأس العالم 2026
وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب
عرضوا حياة المواطنين الخطر.. القبض على 5 طلاب استعرضوا بدراجاتهم النارية في المنوفية
تغطية خاصة لـ"صدى البلد".. الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لترشيح نبيل فهمي لأمانة جامعة الدول العربية
مدرب كوت ديفوار يهاجم لاعبي منتخب ألمانيا: الروح الرياضية لديهم منعدمة
رئيس الوزراء القطري: أمن مضيق هرمز مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره
نتنياهو: عملنا على تهيئة الظروف التي تسمح للإيرانيين بالإطاحة بالنظام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لينك آند كو تكشف الستار عن 07 GT الجديدة.. صور

لينك آند كو 07 GT
لينك آند كو 07 GT
صبري طلبه

كشفت لينك آند كو عن طراز 07 GT الجديد، الذي ينتمي إلى فئة سيارات الواجن الإنتاجية للمرة الأولى، ويأتي هذا الطراز ليعزز تشكيلة العلامة من السيارات الكهربائية والهجينة، مع التركيز على تقديم سيارة تجمع بين العملية والطابع الرياضي.

تصميم لينك آند كو 07 GT

تعتمد لينك آند كو 07 GT على إطلال الواجن مقارنة بطرازات السيدان التقليدية، حيث يبلغ طولها 4.846 متر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.843 متر، وحصلت السيارة على شخصية مميزة، إذ حصلت على مصابيح LED ممتدة عبر الواجهة، كما زودت السيارة بجناح خلفي مثبت أعلى السقف، إلى جانب قضبان تحميل علوية.

لينك آند كو 07 GT

وتاتي السيارة لينك آند كو 07 GT بمقابض أبواب جديدة بتصميم أكثر انسيابية، وتظهر اللمسات الرياضية أيضًا عبر العجلات ذات اللون الأسود، والتي تتكامل مع المكابح الصفراء لإضفاء مظهر أكثر تميزًا، بالإضافة إلى الكثير من اللمسات الانسيابية والتي تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

محرك وأداء لينك آند كو 07 GT

تعتمد لينك آند كو 07 GT على نظام دفع يجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر ومحركين كهربائيين، وتعمل المنظومة الأساسية عبر نظام دفع أمامي، بينما تشير المعلومات المتاحة إلى أن نسخة الواجن ستوفر أيضًا خيار الدفع الكلي للعجلات.

لينك آند كو 07 GT

مدى كهربائي يقترب من 200 كيلومتر

تشير البيانات الأولية إلى أن السيارة لينك آند كو 07 GT ستعتمد على بطارية بسعة 28.3 كيلوواط ساعة، وهي سعة تتيح لها قطع مسافة تقترب من 200 كيلومتر بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط. 

لينك آند كو 07 GT

مقصورة لينك آند كو 07 GT

حصلت لينك آند كو 07 GT على مجموعة من التجهيزات التقنية، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 15.4 بوصة تتولى إدارة العديد من وظائف السيارة وأنظمة الاتصال والترفيه، كما زودت المقصورة بنظام صوتي متطور يتضمن سماعات مدمجة عند مساند الرأس، وتشتمل التجهيزات أيضًا على نظام تكييف أوتوماتيكي، إلى جانب إضاءة محيطية داخلية.

لينك آند كو 07 GT لينك آند كو 07 GT مواصفات لينك آند كو 07 GT لينك آند كو 07 GT الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

"الإشارة لا تمنح أولوية".. حادث البايكرز بالإسكندرية يثير تساؤل حول من المخطئ؟

بعد وفاة البايكرز.. مفاجأة قانونية تقلب رواية المخطئ على الطريق

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 | تحركات جديدة للأصفر

ترشيحاتنا

ثورة 30 يونيو

نقيب الفلاحين: ثورة 30 يونيو أعادت رسم خريطة الزراعة المصرية وحققت إنجازات غير مسبوقة

نقابة المحامين

المحامين تفتح باب الاشتراك في أول دورة على منظومات التقاضي عن بُعد بمحاكم الجنايات

توظيف المتاحف كرسالة للتثقيف

السياحة والآثار تنظم معرضين مؤقتين بمتحف الشرطة القومي وإيمحتب |تفاصيل

بالصور

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

طريقة الرز المعمر المصري الحادق

طريقة الرز المعمر المصري الحادق
طريقة الرز المعمر المصري الحادق
طريقة الرز المعمر المصري الحادق

عمر العبداللات بحفل تاريخي في سان فرانسيسكو بحضور مميز لـ الأمير علي بن الحسين

عمر العبداللات
عمر العبداللات
عمر العبداللات

طريقة عمل البامية باللحمة

طريقة عمل البامية باللحمة
طريقة عمل البامية باللحمة
طريقة عمل البامية باللحمة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة لـ"صدى البلد".. الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لترشيح نبيل فهمي لأمانة جامعة الدول العربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: دولة التلاوة.. عندما اجتمع الإبداع الإعلامي مع خدمة القرآن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لما يموت اللي يعرفني

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل كما لا يراها العالم

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماذا نريد من رئيس جامعة الأزهر القادم؟

المزيد