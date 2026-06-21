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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منها رينو وإم جي.. 5 سيارات رياضية في السوق المصري "بالأسعار"

سيارات رياضية
سيارات رياضية
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات المختلفة، والتي تتنوع بحسب بلد المنشأ والتجميع، إلى جانب تنوع الأسعار والتصميمات، ومنها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السيارة 5 سيارات رياضية في السوق المصري مع عرض ابرز المواصفات وأحدث الاسعار.

رينو داستر

رينو داستر

تعتمد رينو داستر من الناحية الفنية على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة إجمالية 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,195,000 جنيه و1,395,000 جنيه.

إم جي HS

إم جي HS

زودت السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 170 حصانًا، و275 نيوتن متر من عزم الدوران، أو بمحرك هجين بقوة 221 حصانًا، وعزم دوران 340 نيوتن متر، وتبدأ أسعار السيارة من 1,575,000 إلى 1,700,000 جنيه.

شيري تيجو 8 برو ماكس

شيري تيجو 8 برو ماكس

تعتمد السيارة شيري تيجو 8 برو على ناقل حركة أوتوماتيك 7 غيار طرازDSG، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو سعة 1600 سي سي "تيربو"، قادر على إنتاج قوة قدرها 197 حصانا و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع منظومة الجر الأمامي للعجلات، تبدأ أسعار السيارة من 1,620,000 إلى 1,720,000 جنيه.

ديبال جي 318

ديبال جي 318

تأتي ديبال جي 318 بمحرك هجين، بقوة إجمالية قدرها 316 حصانًا و575 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك، وبقدرات الدفع الرباعي، وتقدم السيارة بسعر 2,150,000 وصولًا إلى 2,300,000 جنيه.

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

تعتمد سيارة كيا سبورتاج على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار طراز DSG، تتراوح أسعار السيارة بين 1,799,900 و 2,374,900 جنيه.

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