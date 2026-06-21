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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات رياضية في مصر تبدأ من 800 ألف جنيه.. سيارة Czinger 21C الخارقة بقوة 1250 حصانًا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.
الكشف عن رولز رويس جوست توريست تروفي الجديدة.. صور
احتفاءً بذكرى تمتد لأكثر من قرن على أحد أبرز الإنجازات في تاريخ سباقات السيارات؛ قدّمت رولز رويس نسخة خاصة من طراز جوست بلاك بادج تحمل اسم توريست تروفي.

بي إم دبليو تستعد لتقديم الفئة الثالثة الكهربائية 2027.. في هذا الموعد
تتجه بي إم دبليو إلى توسيع حضورها في قطاع السيارات الكهربائية عالميًا عبر إطلاق نسخة جديدة من الفئة الثالثة تحمل اسم i3، في خطوة تمثل تحولاً مهماً لأحد أشهر طرازاتها على الإطلاق. 

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني .. تبدأ من 800 ألف جنيه
يحتوي السوق المصري على الكثير من الإصدارات الصينية، والتي تتنوع بحسب الأسعار، والقدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، ومنها الفئة الرياضية.

ماذا تقدم لوتس اميرا 2026 وكم يبلغ سعرها؟
تدخل لوتس اميرا 2026 إلى فئة السيارات الرياضية بمجموعة من الخيارات الميكانيكية، حيث يعد هذا الطراز من أبرز السيارات التي تواصل من خلالها العلامة البريطانية حضورها في قطاع السيارات الرياضية ذات محركات الاحتراق الداخلي.

بقوة 1250 حصان .. Czinger 21C الخارقة ليست مجرد هايبركار | صور
كشفت Czinger الأميركية عن واحدة من أكثر النسخ تميزاً ضمن عائلة 21C، وهي السيارة التي نجحت في جذب الأنظار بفضل اعتمادها على حلول هندسية متقدمة تجمع بين الأداء المرتفع والتقنيات الحديثة المستخدمة في تصنيع السيارات فائقة الأداء.

سعر ومواصفات انفينيتي QX50 موديل 2026 في السعودية
تواصل إنفينيتي تعزيز حضورها في السوق السعودية من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات، منها إنفينيتي QX50 موديل 2026، والتي تأتي ضمن أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تقدمها العلامة اليابانية. 

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