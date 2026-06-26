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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رينو تكشف الستار عن ميجان الكهربائية 2027 "فيس ليفت".. صور

رينو ميجان E-Tech
رينو ميجان E-Tech

قدمت رينو النسخة المحدثة من ميجان E-Tech الكهربائية موديل  2027 عالميًا، وركزت الشركة الفرنسية على تطوير المظهر الخارجي وتحسين بعض الجوانب التقنية، مع منح السيارة هوية تصميمية تتماشى مع أحدث توجهات العلامة.

تصميم رينو ميجان الكهربائية 2027

حصلت ميجان E-Tech الجديدة على مجموعة من التعديلات الخارجية التي تعكس لغة التصميم الحالية لدى رينو، وهي الهوية التي بدأت الشركة في تطبيقها تدريجيًا على عدد من طرازاتها الحديثة، وتظهر هذه التغييرات بوضوح في الواجهة الأمامية التي أصبحت أكثر عصرية من السابق، مع تفاصيل تصميمية تمنح السيارة حضورًا أكثر حدة وانسيابية.

رينو ميجان E-Tech

كما اعتمدت رينو على مصابيح أمامية بتصميم أكثر دقة تعمل بالكامل بتقنية LED، إلى جانب شبكة أمامية أعيد تصميمها لتنسجم مع الملامح الجديدة للطراز، مع مرايا جانبية كهربائية وجنوط رياضية تعزز من طابعها الديناميكي، بينما قدمت مقابض الأبواب بطريقة مخفية لتحسين المظهر الخارجي واستمرار الصورة العصرية للطراز الجديد.

رينو ميجان E-Tech

رينو ميجان E-Tech والأداء الفني

تعتمد رينو ميجان E-Tech على محرك كهربائي يولد قوة تبلغ 220 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 300 نيوتن متر، وتعمل المنظومة بنظام الدفع الأمامي، مع ناقل سرعات كهربائي أوتوماتيكي الأداء، وتنعكس هذه الأرقام على قدرات السيارة الحركية، إذ تستطيع التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.6 ثانية.

رينو ميجان E-Tech

بطارية ميجان E-Tech ومدى القيادة

حصلت ميجان E-Tech 2027 بترقيات تتعلق بمنظومة البطارية، حيث قررت رينو اعتماد بطارية جديدة من نوع LFP بسعة استخدام فعلية تبلغ 67 كيلوواط ساعة، ويهدف هذا التغيير إلى تحسين كفاءة السيارة وتعزيز قدرتها على قطع مسافات أطول بالشحنة الواحدة.

رينو ميجان E-Tech

وأدى استخدام البطارية الجديدة إلى رفع مدى القيادة الرسمي وفق معيار WLTP، حيث ارتفع من 459 كيلومترًا في النسخة السابقة إلى 499 كيلومترًا في الطراز المحدث، ويمنح هذا التحسن السيارة قدرة أكبر على قطع مسافات أطول مقارنة بالإصدارات الكهربائية الاخرى.

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