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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر .. اعرف الأسعار

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
صبري طلبه

استطاعت فئة الكروس أوفر أن تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصري، نسبة إلى المظهر الرياضي، والارتفاع المناسب، إلى جانب التجهيزات الخاصة بكل إصدار، إضافة إلى تنوع الأسعار المطروحة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع ارخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر.

إم جي ZS

إم جي ZS

تعتمد السيارة إم جي ZS على محرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، يبلغ سعر السيارة نحو 1,200,000 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

زودت شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو 4 سلندر، بقوة قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT ، ويتراوح سعر السيارة بين 960,000 و 1,065,000 جنيه.

ساوايست اس 05

ساوايست اس 05

تعتمد ساوايست اس 05 على محرك رباعي الاسطوانات، وسعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية 156 حصانًا، و230 نيوتن متر العزم الاقصى للدوران، وبناقل سرعات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 1,010,000 جنيه.

رينو كارديان

رينو كارديان

تعتمد رينو كارديان على محرك بسعة 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 125 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات، وبسعر يبدأ من 875,000 جنيه إلى 990,000 جنيه.

جاك S2

جاك S2

تأتي جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات، بقوة قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة قياسًا من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.8 ثانية، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.5 لترًا لكل 100 كيلومتر، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 800 ألف جنيه.

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