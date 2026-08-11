الجيش الليبي : اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية محاولة يائسة من الجماعات الإرهابية

أكد مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن عملية اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية هي محاولة يائسة من الجماعات الإرهابية للتأكيد على وجودها، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي:" الإرهاب مشروع

عالمي عابر للحدود يحتاج في مواجهته لتعاون دولي ".

وأضاف مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي: “لجيش الليبي يملك القدرة على مواجهة الإرهاب”.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر عسكري ليبي باستشهاد اللواء فوزي المنصوري مدير إدارة الاستخبارات العسكرية بالقيادة العامة بعملية إرهابية استهدفته أمام منزله في بنغازي، بحسب تقارير لوسائل إعلام ليبية.

