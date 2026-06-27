أسعار فورد تيريتوري 2026 في السوق السعودي

تطرح فورد الأمريكية مجموعة متنوعة من السيارات داخل السوق السعودي، ويعد طراز تيريتوري موديل 2026 واحدًا من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV التي تحمل شعار العلامة الأمريكية.

أبعاد فورد تيريتوري 2026

تعتمد فورد تيريتوري موديل 2026 على تصميم خارجي يجمع بين الخطوط العصرية والأبعاد الرياضية متعددة الاستخدامات، ويبلغ طول السيارة 4685 مم، بينما يصل عرضها إلى 1935 مم، في حين يبلغ ارتفاعها 1706 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2726 مم.

فورد تيريتوري 2026

ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1600 كيلوجرام، كما تأتي بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، مع عجلات رياضية قياس 19 بوصة في الأمام والخلف، بالإضافة إلى شبكة أمامية كبيرة، وسقف بانوراما، إشارات ضوئية بالمرايا الجانبية للسيارة.

محرك السيارة فورد تيريتوري 2026

تعتمد السيارة فورد تيريتوري 2026 على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين والمزود بشاحن تيربو، ويتكون من أربع أسطوانات بسعة 1.8 لتر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 7 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

فورد تيريتوري 2026

ويولد المحرك قوة تصل إلى 190 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 320 نيوتن متر، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 15.6 كيلومتر لكل لتر، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 60 لترًا.

فورد تيريتوري 2026

أسعار فورد تيريتوري موديل 2026 في السعودية

تتوفر فورد تيريتوري موديل 2026 في السوق السعودي بخمس فئات مختلفة من التجهيزات، ويبدأ سعر الفئة الأولى من 103.900 ريال، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 115.900 ريال.

فورد تيريتوري 2026

أما الفئة الثالثة فتطرح بسعر 119.350 ريال، في حين يصل سعر الفئة الرابعة إلى 133.900 ريال، بينما تأتي الفئة الأعلى تجهيزًا بسعر 137.350 ريال.