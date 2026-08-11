خرجوا يبحثون عن لقمة العيش .. جمال شعبان ينعى ضحايا حادث الدواويس

تقدم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية، موضحًا أن الجميع يعيش حالة من الحزن جراء حادث اليوم.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن ضحايا الحادث كانوا أشخاصًا بسطاء خرجوا بحثًا عن لقمة العيش، قبل أن يتعرضوا للحادث، الذي أسفر عن وقوع وفيات وإصابات.

ولفت إلى أن هناك دماء على الأسفلت، مؤكدًا أن تكرار مثل هذه الحوادث يحتاج إلى وقفة ومراجعة شاملة لقواعد المرور وتراخيص السيارات.

وشدد على ضرورة العودة إلى تطبيق الكود العالمي، ومراجعة الشروط والضوابط المتعلقة بمن يحق لهم قيادة السيارات، بما يسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.