ثقوا في المنتج المحلي.. جمال شعبان: الطبيب والدواء المصري ينافسان عالميا

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن المدينة الطبية ليست للرفاهية، وإنما ستكون نقلة نوعية في جميع الأمور الخاصة بالمواطنين، مشيرًا إلى أن المدينة الطبية ستعود بالنفع على المواطنين، كما ستسهم في دعم السياحة العلاجية.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الطبيب المصري متميز للغاية، وأن الدواء المصري أيضًا يحظى بإشادات من دول كثيرة.

ولفت إلى أن مصر بها شركات تنتج الدواء المصري، إلى جانب شركات عالمية في مجال صناعة الدواء تعمل في مصر وتنتج منتجاتها الدوائية محليًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحقق فوائد للمواطنين.

وأشار إلى أن على كل مواطن أن يثق في الأدوية المصرية، موضحًا أنه في حالة عدم توافر المنتج الأجنبي، يجب أن يدرك الجميع أن المنتج المصري لا يختلف عن المنتج المستورد من حيث الجودة والفاعلية، طالما كان مستوفيًا للمعايير والاشتراطات المعتمدة.

وكشف أن عباقرة الطب موجودون في مصر، مؤكدًا ضرورة الثقة في القدرات المصرية في مجالي العلاج وصناعة الدواء، لافتًا إلى أن الخدمات الصحية المقدمة في مصر تكون أقل تكلفة مقارنة بالعديد من الدول المجاورة.

