متملاش معدتك .. جمال شعبان يكشف تأثير الإفراط في الأكل على القلب

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الحديث عن النظام الغذائي السليم من الأمور المهمة، مشيرًا إلى ضرورة حرص المواطنين على تناول كل ما هو حلال وطيب، موضحًا أن الحديث عن الطعام ليس أمرًا ترفيهيًا، وإنما يرتبط بشكل مباشر بصحة المواطنين وحياتهم.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الطعام مهم، لكن يجب تناوله بكميات معتدلة، موضحًا أن تناول الطعام حتى امتلاء المعدة قد يسبب العديد من المشكلات الصحية.

ولفت إلى أن الشخص عليه أن يقسم معدته إلى ثلاثة أجزاء، جزء للطعام، وجزء للتنفس، وجزء للمياه، مشيرًا إلى أن تناول الطعام بكميات كبيرة حتى امتلاء المعدة قد يؤدي إلى مشكلات صحية.

تسارع في دقات القلب

وأشار إلى أن امتلاء المعدة قد يسبب العديد من المشكلات، من بينها تسارع ضربات القلب واضطراب كهرباء القلب، مؤكدًا أهمية الاعتدال في تناول الطعام وتجنب الإفراط في الأكل.