لا بنزين ولا كهربا.. أسرع موتوسيكل في العالم يعمل بالماء

يمثل موتوسيكل (Force of Nature) قفزة هندسية استثنائية في عالم محركات الدفع النفاث المعتمدة على البخار، حيث استطاع المهندس البريطاني "غراهام سايكس" تحطيم المفاهيم التقليدية للتسارع على عجلتين.

تعتمد الدراجة بالكامل على الطاقة الكامنة للمياه غاية في السخونة تحت ضغط مرتفع، لتبلغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 0.4 ثانية فقط، وهو معدل تسارع يتفوق في أجزائه الأولى على سيارات سباق الدراجستر من فئة التوب فيول.

منظومة العمل الميكانيكية وتوليد الضغط الهائل

تعتمد المنظومة على وعاء ضغط يتسع لنحو 120 لترًا من المياه منزوعة الأيونات والمعادن. يجري تسخين هذه الكمية باستخدام حارق مخصص يعمل بالكيروسين أو الزيوت النباتية عبر ستة أنابيب حرارية داخلية.

تصل درجات الحرارة داخل الخزان إلى 250 درجة مئوية بينما يرتفع الضغط إلى 580 رطلًا على البوصة المربعة.

عند انطلاق الدراجة، تفتح صمامات هيدروليكية تسمح بمرور الماء المضغوط عبر نفاثات مخروطية مزدوجة بسرعة تفوق سرعة الصوت، حيث يتحول السائل فور خروجه إلى بخار ويتمدد بنسبة ضخمة تندفع بقوة هائلة إلى الخلف.

أرقام الأداء القياسية على حلبات التسارع

سجلت الدراجة زمنًا قدره 5.5 ثانية لقطع مسافة ربع الميل بسرعة نهائية بلغت 310 كيلومترات في الساعة، وفي محاولة منفصلة تمكن سايكس من تقليص الزمن إلى 5.44 ثانية على حلبة "سانتا بود" في المملكة المتحدة.

وبهذه الأرقام تندرج المركبة كأسرع دراجة تسارع في العالم لا تعتمد على وقود الصواريخ الكيميائي.

وتستهلك المنظومة مخزونها بالكامل في اندفاع عنيف يستمر قرابة 2.9 ثانية فقط، لتبدأ الدراجة بعد ذلك بالتدحرج الذاتي حتى خط النهاية مستفيدة من الزخم الحركي الهائل.

فورس أوف نيتشر

تحديات القوة البدنية ومواجهة الجاذبية

يواجه قائد الدراجة قوى تسارع طردية عنيفة تصل إلى 6.8 درجات على مقياس الجاذبية، وهي معدلات تماثل ما يواجهه طيارو المقاتلات الحربية النفاثة.

تعني هذه القوة الفائقة أن السائق الذي يزن 85 كيلوجرامًا يشعر لحظيًا بأن وزنه الظاهري قفز إلى 578 كيلوجرامًا تحت تأثير التسارع. هذا الأمر يجبره على التشبث بقوة بالمقود ورفع قدميه وتثبيت جسده بالكامل بمجرد الضغط على زر الانطلاق لتفادي الانفصال عن الدراجة.