أحمد عبد الحميد : ننسى شوية ونعيش شوية .. عشان إحنا نستاهل نفرح

شارك الفنان أحمد عبد الحميد متابعيه عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة تحدث خلالها عن صعوبة الاستمتاع باللحظات الجميلة، بسبب كثرة التفكير والخوف من أن يحدث ما يعكر صفوها.

أحمد عبد الحميد

وقال أحمد عبد الحميد إن البعض أصبح ينتظر دائمًا أن تفسد الأمور عندما تسير بشكل جيد، مؤكدًا: «إحنا عايزين نفرح.. عايزين نخرج ونضحك ونرقص ونعيش اليوم بيومه كده عشان نعرف نكمل».

وأضاف أن انتظار أن تصبح الحياة مثالية قد يحرم الإنسان من لحظات السعادة والراحة.

داعيًا إلى تقليل التفكير في المستقبل وترك الأمور على الله، مختتمًا رسالته بقوله: «ننسى شوية يا جماعة ونعيش شوية ونسيبها على الله كده.. عشان إحنا نستاهل ده والله».