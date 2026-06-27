الدرندلي يطمئن الجماهير على صلاح : إصابة بسيطة

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، آخر تطورات الحالة الصحية لقائد منتخب مصر محمد صلاح، مؤكدًا أن الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب الأخيرة لا تدعو للقلق، وأن الجهاز الطبي يعمل حاليًا على تجهيزه للمواجهة المقبلة.

الخروج من الملعب

وقال الدرندلي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إنه كان متواجدًا مع محمد صلاح، مشيدًا باحترافيته الكبيرة بعد أن طلب الخروج من الملعب فور شعوره بالإصابة، حرصًا على عدم تفاقمها.

وأوضح أن إصابة صلاح عبارة عن "شد خفيف"، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، أكد أن الحالة مطمئنة، وأن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي بهدف الوصول إلى أفضل جاهزية قبل المباراة القادمة.

اللقاء المقبل يوم الجمعة

وأضاف الدرندلي أن تأهل المنتخب في المركز الثاني منح الجهاز الفني واللاعبين فترة زمنية مناسبة للتعافي، حيث أصبح أمام صلاح نحو أسبوع كامل قبل اللقاء المقبل يوم الجمعة، وهو ما يزيد من فرص لحاقه بالمباراة.

ارتفاع ضغط الدم

وفي سياق آخر، طمأن نائب رئيس اتحاد الكرة على الحالة الصحية لهاني أبو ريدة، موضحًا أن ارتفاع ضغط الدم الذي تعرض له جاء نتيجة الضغط العصبي والإرهاق المصاحب لأجواء المباراة، مؤكدًا أن حالته تحسنت بشكل كبير خلال اليوم.