فاروق جعفر : عودة محمد صلاح لمركزه الطبيعي ستزيد خطورة الفراعنة

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مصطفى شوبير هو أفضل لاعب في صفوف المنتخب الوطني خلال منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه الحارس ودوره الكبير في خروج الفراعنة بنتائج إيجابية.

وقال فاروق جعفر، خلال استضافته ببرنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "مصطفى شوبير هو أفضل لاعب في منتخب مصر خلال دور المجموعات، ولو هختار لاعب تاني هيكون محمد صلاح".

وأضاف: "معنديش معلومة عن سر استبدال محمد صلاح، لكن خروجه بشخصيته الكبيرة أثر على الفريق في لقاء إيران، وأعتقد أن حسام حسن منح الفرصة لأكثر من لاعب مثل محمود صابر ومحمد عبد المنعم من أجل تجهيزهم للمباريات المقبلة".

وتابع: "إيران دخلت المباراة بدوافع كبيرة لتحقيق الفوز وضمان التأهل، وشوفنا فرحتهم بعد تسجيل الهدف الثاني قبل إلغائه، وبجانب تألق مصطفى شوبير ظهر ياسر إبراهيم بصورة ممتازة وكان من أسباب الخروج بنتيجة إيجابية".

وأشار جعفر إلى أن إمام عاشور تأثر بتغيير مركزه داخل الملعب، مؤكدًا أن مركزه يضم أكثر من لاعب، بينما أشاد بما يقدمه محمد هاني، قائلًا: "محمد هاني بقى ليه ثقل وبيقدم كأس عالم قوي جدًا، وبيرد على كل اللي شكك في قدراته".

وواصل تصريحاته قائلًا: "ممكن تاخد من محمد صلاح أكثر من كده لو رجع لمركزه الطبيعي في الجبهة اليمنى، لأنه هيقدم مردودًا أفضل.

وأوضح نجم الزمالك السابق، أن المهارة في كأس العالم لم تظهر حتى الآن، مشيراً إلى أن المنتخبات تعتمد حالياً على القوة والعامل البدني.

واختتم تصريحاته قائلاً: "اللي عمله حسام حسن بيؤكد إنه عايز يشوف كل اللاعبين اللي معاه استعدادًا للفترة المقبلة، الشوط الأول أمام إيران كنا الأفضل، لكن مع تراجع المعدل البدني في الشوط الثاني فقدنا الاستحواذ، وإيران كان ليها كرتين في العارضة".