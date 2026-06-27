مصطفى شوبير: التصدي لركلة الجزاء ليس بطولتي وحدي

قلل مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، من أهمية تصديه لركلة الجزاء خلال مواجهة إيران في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما حققه المنتخب جاء بفضل المجهود الجماعي لجميع اللاعبين.

وقال شوبير، في تصريحات عقب المباراة، إن تصديه لركلة الجزاء لا يمكن اعتباره تألقًا فرديًا، مشددًا على أن جميع لاعبي المنتخب قدموا مباراة كبيرة واستحقوا الإشادة.

وأضاف حارس الفراعنة أن ياسر إبراهيم أنقذ المنتخب في اللحظات الأخيرة بعدما أبعد كرة خطيرة كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء، مؤكدًا أن الجميع قاتل حتى صافرة النهاية.

وأكد شوبير أنه يشعر بالفخر لارتداء قميص منتخب مصر، والوجود ضمن مجموعة حراس المرمى، مشيدًا بمحمد الشناوي، واصفًا إياه بالحارس الكبير وصاحب الخبرات، ومشيرًا إلى أنه ليس في حاجة إلى شهادة منه.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أنه كان يتمنى الخروج بشباك نظيفة أمام إيران، لكنه أعرب عن رضاه بما قدمه المنتخب في المباراة، والحمد لله على النتيجة التي ساهمت في مواصلة مشوار الفراعنة بالمونديال.