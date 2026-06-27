محمد صلاح يكتب التاريخ مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 رغم إصابة إيران

واصل النجم المصري محمد صلاح صناعة التاريخ مع منتخب مصر، بعدما حقق رقمًا قياسيًا جديدًا خلال مشاركته في مواجهة إيران التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، صباح اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

صلاح أول مصري يخوض 5 مباريات كأساسي في المونديال

ووفقًا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ منتخب مصر يشارك في 5 مباريات كأساسي خلال نهائيات كأس العالم.

وجاءت مشاركات قائد الفراعنة بواقع مباراتين أساسيتين في نسخة 2018، بالإضافة إلى 3 مباريات في النسخة الحالية من مونديال 2026، ليواصل كتابة أرقامه الخاصة مع المنتخب الوطني في أكبر محفل كروي عالمي.

أقل مشاركة لصلاح في تاريخ مشاركاته بالمونديال

ولم يستكمل صلاح مواجهة إيران، حيث غادر أرض الملعب بعد 57 دقيقة فقط بسبب الإصابة، لتصبح هذه المباراة الأقل من حيث دقائق المشاركة له في كأس العالم.

وكان الرقم الأقل السابق لصلاح في المونديال خلال مواجهة بلجيكا، بعدما شارك لمدة 76 دقيقة قبل مغادرة اللقاء.

مصر تتأهل إلى دور الـ32 وصلاح يواصل صناعة المجد

وبالتعادل أمام إيران، رفع منتخب مصر رصيده إلى 5 نقاط، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة بفارق الأهداف خلف منتخب بلجيكا المتصدر.

في المقابل، رفع منتخب إيران رصيده إلى 3 نقاط، ليبقى في انتظار حسم موقفه من التأهل ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، بينما أنهى منتخب نيوزيلندا مشواره في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.