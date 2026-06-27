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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رقم قياسي جديد للكرة الأفريقية.. مصر والرأس الأخضر يكتبان التاريخ في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

دخل منتخبا مصر والرأس الأخضر قائمة تاريخية للمنتخبات الأفريقية في بطولة كأس العالم، بعدما نجح الثنائي في حجز مقعديهما بالدور الثاني من النسخة الحالية للمونديال، للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهما بالبطولة.

ونجح منتخب مصر في فك عقدة طويلة خلال مشاركته الرابعة في كأس العالم، بعدما عجز عن تجاوز دور المجموعات في نسخ 1934 و1990 و2018، قبل أن يحقق الإنجاز التاريخي هذه المرة ويصل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة.

تأهل تاريخي للفراعنة بعد صمود أمام إيران

وحسم منتخب مصر بطاقة العبور إلى الدور الثاني بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، عقب تعادله الثمين أمام منتخب إيران بنتيجة 1-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وجاء الفراعنة خلف منتخب بلجيكا متصدر المجموعة، بعدما تفوق الأخير بفارق الأهداف فقط، ليواصل المنتخب المصري مشواره في البطولة ويحقق أفضل إنجاز له في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

الرأس الأخضر يحقق إنجازًا استثنائيًا في الظهور الأول

وعلى الجانب الآخر، حقق منتخب الرأس الأخضر إنجازًا تاريخيًا في مشاركته الأولى بكأس العالم، بعدما تمكن من التأهل إلى الدور الثاني عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط جمعها من ثلاثة تعادلات.

وجاء منتخب الرأس الأخضر خلف منتخب إسبانيا متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، ليصبح واحدًا من أبرز مفاجآت البطولة الحالية.

10 منتخبات أفريقية عبر التاريخ إلى الدور الثاني

وبات منتخبا الرأس الأخضر ومصر المنتخبين التاسع والعاشر في قائمة المنتخبات الأفريقية التي نجحت في الوصول إلى الدور الثاني من كأس العالم عبر التاريخ.

وسبق الثنائي 8 منتخبات أفريقية أخرى، وهي نيجيريا، المغرب، السنغال، غانا، الكاميرون، الجزائر، جنوب أفريقيا، وكوت ديفوار.

كما نجح منتخبا جنوب أفريقيا وكوت ديفوار في تحقيق التأهل إلى الأدوار الإقصائية خلال النسخة الحالية من البطولة، ليضيفا إنجازًا جديدًا إلى القارة السمراء.

سبعة منتخبات أفريقية في الدور الثاني لأول مرة

وشهد الدور الثاني من كأس العالم 2026 مشاركة 7 منتخبات أفريقية لأول مرة في تاريخ البطولة، وهي المغرب، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار، الرأس الأخضر، مصر، السنغال، وغانا، فيما يملك منتخب الجزائر فرصة الانضمام إلى القائمة حال تأهله.

وعلى مستوى عدد مرات التأهل، نجح منتخبا السنغال وغانا في الوصول إلى الدور الثاني للمرة الثالثة في تاريخهما خلال النسخة الحالية، ليعادلا الرقم القياسي الأفريقي المسجل باسم المغرب ونيجيريا.

ترتيب المنتخبات الأفريقية الأكثر تأهلًا للدور الثاني بالمونديال

يتصدر القائمة كل من نيجيريا والمغرب والسنغال وغانا برصيد 3 مرات لكل منتخب، يليهم الكاميرون والجزائر وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار، ولكل منهم تأهل واحد، ثم الرأس الأخضر ومصر بتأهل تاريخي أول في نسخة 2026.

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