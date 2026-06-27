منتخب مصر يحقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ32 ويستعد لمواجهة أستراليا.. تفاصيل

أكد محمد المهدي الناقد الرياضي، أن منتخب مصر نجح في التأهل رسميًا إلى دور الـ32 من البطولة لأول مرة في تاريخه، بعدما تعادل مع منتخب إيران بهدف لكل فريق، ليحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب بلجيكا، مشيرًا إلى أن الفراعنة سيواجهون منتخب أستراليا في الدور المقبل.

وأوضح المهدي، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن المنتخب قدم مباراة قوية أمام إيران، وكان قريبًا من تحقيق الفوز وصدارة المجموعة، مشيدًا بالأداء اللافت للحارس مصطفى شوبير الذي تصدى لركلة جزاء وعدد من الفرص الخطيرة، كما أشار إلى الفرحة الكبيرة التي عمت لاعبي المنتخب والجهاز الفني والجماهير المصرية في المدرجات، مؤكدًا أن المنتخب أنهى دور المجموعات دون أي هزيمة بعد التعادل مع بلجيكا وإيران والفوز على نيوزيلندا.



وأضاف أن الفترة الفاصلة قبل مواجهة أستراليا ستكون كافية لاستعادة اللاعبين جاهزيتهم بعد المجهود البدني الكبير الذي بذلوه في دور المجموعات، لافتًا إلى استمرار تجهيز حمدي فتحي، وجاهزية أسامة عبد المجيد للمباراة المقبلة، فيما يخضع محمد عبد المنعم لفحوصات طبية لتحديد حجم إصابته، مؤكدًا أن محمد صلاح بحالة جيدة وأن استبداله أمام إيران جاء كإجراء احترازي لتجنب تفاقم إصابة طفيفة.