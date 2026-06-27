أول تعليق من والد محمود صابر بعد هدفه التاريخي في شباك إيران

أكد والد الكابتن محمود صابر، نجم نادي زد ومنتخب مصر، أن جميع أفراد الأسرة كانوا في حالة فرح شديدة بعد مشاركته في مباراة اليوم أمام إيران، وإحرازه هدف المنتخب الوحيد في الدقائق الأولى من اللقاء.

وأضاف والد الكابتن محمود صابر، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه منذ علمه بتواجد نجله في التشكيل الأساسي، ظل يدعو له بالتوفيق، والحمد لله نجح في تقديم أداء مميز وأحرز هدفًا للمنتخب في شباك إيران.

ولفت إلى أن المباراة كانت صعبة للغاية، معربًا عن سعادته بالتعادل والتأهل إلى دور الـ32، مؤكدًا أن الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت ضغطًا كبيرًا.

وكشف تفاصيل الاتصال الذي دار بينه وبين محمود صابر قبل المباراة، موضحًا أنه طلب من جميع أفراد الأسرة الدعاء له، مؤكدًا أن والدته وجميع أفراد العائلة كانوا يدعون له بالتوفيق وإسعاد الشعب المصري.