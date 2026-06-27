التفاصيل الكاملة لإصابة نجم منتخب مصر محمد صلاح في مباراة إيران

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها قائد الفراعنة محمد صلاح خلال مواجهة إيران، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وأوضح المدير الفني أن صلاح اشتكى من آلام في العضلة الخلفية أثناء المباراة، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى استبداله خلال الشوط الثاني، حرصًا على سلامته وعدم تفاقم الإصابة.

وقال حسام حسن إن قائد المنتخب سيخضع لفحوصات طبية وأشعة تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، من أجل الوقوف على حجم الإصابة وتحديد البرنامج العلاجي المناسب، قبل حسم موقفه من المشاركة في المواجهة المقبلة.

وكان منتخب مصر قد حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، عقب التعادل مع إيران بنتيجة 1-1.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأسترالي في دور الـ32، مساء الجمعة المقبل، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة مشوارهم التاريخي والتأهل إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.