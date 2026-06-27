الإصابات والإنذارات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا.. تفاصيل

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن تفاصيل إصابة عدد من لاعبي المنتخب خلال مواجهة إيران في كأس العالم

وأكد حسام حسن أن محمد صلاح، قائد المنتخب، اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، خلال لقاء إيران في بطولة كأس العالم 2026، مما تسبب في خروجه من المباراة في الشوط الثاني

وأضاف حسام حسن أن أحمد فتوح، ظهير أيسر منتخب مصر، شعر أيضاً بآلام في الخلفية، بينما تعرض محمد عبدالمنعم لكدمة في أنكل القدم

وأشار المدير الفني لمنتخبنا الوطني إلى أنه من المقرر أن يخضع صلاح وفتوح وعبدالمنعم لأشعة وفحوص طبية، تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، للاطمئنان عليهم وتحديد البرنامج العلاجي لتعافي الثلاثي، قبل مواجهة أستراليا بدور ال32 المقررة إقامتها الجمعة المقبل.

وأضاف ان مهند لاشين حصل على الإنذار الثاني مما يعني غيابه عن مواجهة أستراليا في دور الـ 32

يواجه منتخب مصر ، منتخب استراليا في دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026 بعد تعادله صباح اليوم السبت مع إيران بنتيجة 1-1 في أخر مواجهاته بالدور الأول في المجموعة السابعة من نهائيات المونديال.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 5 نقاط بفارق هدف أقل عن منتخب بلجيكا الذي نجح في الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 5-1.