تحيا مصر.. حفيظ دراجي يحتفل بتأهل الفراعنة لدور 32 بكأس العالم

احتفل الإعلامي والمعلق الجزائري حفيظ دراجي بصعود منتخب مصر لدور 32 ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وكتب حفيظ دراجي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "تحيا مصر، ويحيا منتخبها، ويحيا شعبها العظيم الذي نفرح لفرحته كما نفرح لأنفسنا. اليوم كتب الفراعنة صفحة جديدة في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم، بعدما حجزوا بطاقة التأهل إلى الدور الثاني لأول مرة، في إنجاز يستحق كل الإشادة.

وتابع: “بعد الفوز التاريخي على نيوزيلندا قبل أيام، كان أبناء حسام حسن على الموعد مجددًا أمام إيران، حيث انتزعوا تعادلًا ثمينًا كان كافيًا لضمان التأهل في المركز الثاني عن جدارة واستحقاق، مؤكدين شخصية الفريق وقدرته على تحقيق الهدف عندما كانت الضغوط في أعلى درجاتها. 120 مليون مبروك لمصر العظيمة، وكل التوفيق لها في بقية مشوار مونديال 2026”.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تعادل مع منتخب إيران بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم، السبت، على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة منذ دقائقها الأولى، حيث نجح المنتخب المصري في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق محمود صابر في الدقيقة الخامسة، بعدما استغل هجمة منظمة أنهاها بتسديدة سكنت شباك المنتخب الإيراني، مانحًا الفراعنة أفضلية مبكرة.