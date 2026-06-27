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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ساديو ماني يدعم الفراعنة بعد التأهل لدور 32 بكأس العالم

ساديو ماني
ساديو ماني
سارة عبد الله

وجه اللاعب السنغالي ساديو ماني، رسالة دعم للمنتخب المصري بعد الصعود لدور 32 ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وشارك ساديو ماني صورة لمتابعته مباراة منتخب مصر أمام إيران، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، معبرا عن سعادته وحبه لتأهل الفراعنة.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تعادل مع منتخب إيران بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم السبت على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة منذ دقائقها الأولى، حيث نجح المنتخب المصري في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق محمود صابر في الدقيقة الخامسة، بعدما استغل هجمة منظمة أنهاها بتسديدة سكنت شباك المنتخب الإيراني، مانحًا الفراعنة أفضلية مبكرة.

إيران تعود سريعًا إلى المباراة

لم يتأخر رد المنتخب الإيراني كثيرًا، إذ تمكن رامين رضائيان من إدراك التعادل في الدقيقة 14، مستغلًا هجمة سريعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، مع محاولات متواصلة لخطف هدف الفوز، إلا أن التنظيم الدفاعي وتألق حارسي المرمى حالا دون تغيير النتيجة، لتنتهي المباراة بالتعادل.

مصر تتأهل رسميًا إلى دور الـ32

بهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده ليضمن المركز الثاني في المجموعة، خلف منتخب بلجيكا المتصدر، ليحجز رسميًا بطاقة العبور إلى دور الـ32 من مونديال 2026.

وكان المنتخب المصري قد ضمن التأهل عمليًا قبل انطلاق المباراة، بعدما أسفرت نتائج المجموعة الثامنة عن تعادل السعودية مع كاب فيردي بدون أهداف، وفوز إسبانيا على أوروجواي بهدف دون رد، وهي النتائج التي ضمنت استمرار الفراعنة في البطولة مهما كانت نتيجة مواجهة إيران.

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