شوبير يعلق على تصديه لركلة جزاء إيران في كأس العالم

أعرب مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، عن سعادته بتأهل الفراعنة إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنتخب نجح في تحقيق هدفه الرئيسي رغم صعوبة المواجهة أمام إيران.

وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية اللقاء، إنه يهدي تصديه لركلة الجزاء إلى والده الإعلامي أحمد شوبير ووالدته، مشيرًا إلى أن الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت ضغوطًا كبيرة على المنتخب.

وأوضح حارس منتخب مصر أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا يدركون جيدًا قوة المنتخب الإيراني، خاصة في الكرات الهوائية والالتحامات، مؤكدًا أن المواجهة لم تكن سهلة على الإطلاق.

وأضاف أن المنتخب لم يكن يتوقع إنهاء دور المجموعات في المركز الثاني، لكنه شدد على أن الأهم هو حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي، معربًا عن رضاه بما قدمه الفريق خلال مرحلة المجموعات.

وأكد شوبير أن جميع اللاعبين كانوا يضعون هدفًا واحدًا منذ بداية البطولة، وهو إسعاد الجماهير المصرية والتأهل إلى الأدوار الإقصائية، لافتًا إلى أن الله كافأ الفريق على المجهود الكبير الذي بذله طوال المباريات الماضية.

واختتم حارس الفراعنة تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب سيحتفل بالتأهل، قبل أن يحول تركيزه بالكامل إلى مواجهة أستراليا في دور الـ32، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيبدأ من الغد دراسة المنافس والاستعداد له بالشكل الأمثل.