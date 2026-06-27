معايا أسود.. حسام حسن يعلق على إصابة عدد من لاعبي منتخب مصر

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن خطته لإعداد الفراعنة خلال المرحلة المقبلة بدور ال 32 ، مشددا أنه لا يخشى أي نقص عددي خلال مواجهة أستراليا.

وكان تأكد غياب مهند لاشين للإيقاف وتعرض محمد عبد المنعم وأحمد فتوح للإصابة.



وأضاف حسام حسن في تصريحات عقب المباراة “ مبروك للشعب المصري والوطن العربي وأفريقيا، وجماهيرنا العظيمة، الحمد لله صعدنا كنا هنبقى أول مجموعة لولا فارق الأهداف، إصابة فتوح أثرت علينا كنا نسير بشكل جيد في المباراة ونسيطر عليها قبل تلك الإصابة”.

وتابع أن سيحرص علي اعداد المنتخب بشكل جيد استعداداً للمباراة القادمة قائلا" تلقينا أكثر من ضربة ولكن لدينا 26 لاعب يؤدون في الملعب “كالأسود”.