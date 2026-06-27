مصطفى شوبير : تفوقت علي والدي ودرسنا ايران جيدا

وجه مصطفي شوبير حارس مرمي منتخب مصر رساله للجماهير المصرية

و قال شوبير في تصريحات عقب المباراة: تفوقت على والدي بعد صد ركلة جزاء إيران، درسنا إيران بشكل جيد وحضرنا للمباراة وآخر 5 دقائق كانوا الأصعب، لم يكن في حساباتنا التأهل في المركز الثاني ولكن ترتيب ربنا أفضل والحمد لله على الصعود.

أضاف: ربنا كرمنا وتعبنا وكان هدفنا إسعاد الشعب المصري، وسنحتفل اليوم بالصعود وبعدها نركز على المباراة القادمة، سنتابع أستراليا، وطالما أنهم تأهلوا فهذا دليل على أنهم من المنتخبات الكبيرة "ومش سهلة "وهدفنا نعمل حاجة غير مسبوقة.