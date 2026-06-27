حسام حسن: مبروك لمصر التأهل ومش قلقان من مواجهة أستراليا

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني على تأهل الفراعنة الكبار لدور الـ 32 فى بطولة كأس العالم.

وتعادل منتخب الفراعنة الكبار مع إيران بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما فى ختام دور الـ 32 بكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب أستراليا يوم 3 يوليو القادم فى تمام الساعة التاسعة مساء.

وقال حسام حسن في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: مبروك لمنتخب مصر ومبروك للكرة العربية والإفريقية لأننا نمثلهم في كأس العالم.

وأضاف حسام حسن: مبروك للشعب المصري والحمد لله على التأهل وكنا قادرين على التأهل في المركز الأول لولا إصابة فتوح.

تابع العميد: الحمد لله أسعدنا جماهيرنا بالتأهل للدور الثاني وسنجهز أنفسنا وسنجتهد وسنأخذ بالأسباب.

واصل: لدينا إصابات وإيقاف مهند لاشين وأتمنى عودة حمدي فتحي، ولكن في كل الحالات أقول للناس في مصر أنني لست قلقا، وأقول لكم تفائلوا ولا أخاف لأنني لدي ثقة في كل اللاعبين.

واختتم حسام حسن تصريحاته: في تصفيات كأس العالم وفي مواجهة إسبانيا خضنا مواجهات بدون لاعبين كثر، وإذا كنت سأخاف من مباراة فلا أصلح لهذه المهمة.