على رأسهم محمد صلاح .. صداع الإصابات يطارد منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا

يواجه الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن تحديًا جديدًا قبل مواجهة أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تعرض عدد من لاعبي الفراعنة لإصابات وإجهادات بدنية خلال منافسات دور المجموعات.

وخاض منتخب مصر ثلاث مباريات قوية أمام بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، شهدت تعرض أكثر من عنصر أساسي لإصابات متفاوتة، وهو ما دفع الجهاز الطبي إلى تكثيف جهوده لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق مرحلة خروج المغلوب.

خمسة لاعبين تحت المتابعة الطبية

وتضم قائمة اللاعبين الذين يعانون من إصابات أو مشكلات بدنية حتى الآن كلًا من:

أحمد فتوح

محمد صلاح

محمد عبد المنعم

حسام عبد المجيد

حمدي فتحي

صلاح يخضع للفحص بعد الإصابة

أثار محمد صلاح حالة من القلق داخل معسكر المنتخب بعدما غادر مباراة إيران خلال الشوط الثاني متأثرًا بإصابة، قبل أن يظهر على مقاعد البدلاء واضعًا الثلج على العضلة الخلفية.

ومن المنتظر أن يخضع قائد الفراعنة لفحوصات طبية لتحديد طبيعة الإصابة وحسم موقفه من المشاركة أمام أستراليا.

عبد المنعم يكمل مباراة إيران رغم الإصابة

كما تعرض محمد عبد المنعم لإصابة خلال الشوط الأول من مواجهة إيران، إثر تدخل قوي داخل منطقة الجزاء أثناء محاولته إبعاد الكرة عن مهاجم المنتخب الإيراني مهدي طارمي.

ورغم الإصابة، تمكن مدافع منتخب مصر من استكمال المباراة بعد تلقي العلاج، على أن يخضع لمزيد من الفحوصات للاطمئنان على حالته.

حمدي فتحي يواصل التأهيل

وفي الوقت نفسه، يواصل حمدي فتحي تنفيذ برنامجه العلاجي بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها في مباراة نيوزيلندا، والتي أبعدته عن مواجهة إيران، بينما يعمل الجهاز الطبي على تجهيزه للحاق بمباراة أستراليا.

ويترقب الجهاز الفني التقرير الطبي النهائي لجميع اللاعبين خلال الساعات المقبلة، قبل الاستقرار على القائمة التي ستخوض المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الأسترالي، في أول ظهور للفراعنة بالأدوار الإقصائية من كأس العالم.