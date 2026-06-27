تحذير قبل دور الـ32.. هذا الخطأ لا يجب أن يتكرر من مصر أمام أستراليا

أكد الناقد الرياضي أمير عبد الحليم أن منتخب مصر قدم مباراة قوية أمام منتخب إيران، رغم التعادل، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن نجح في تنفيذ أفكار تكتيكية واضحة، أسهمت في صناعة العديد من الفرص، وكشفت عن تطور ملحوظ في الأداء الجماعي للفريق.

اقرأ أيضًا:



الهدف الأول لمصر للمنتخب جاء نتيجة فكرة فنية واضحة

وقال أمير عبد الحليم، خلال لقائه مع إيهاب الكومي ومحمد طارق أضا، ببرنامج "الماتش"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الهدف الأول للمنتخب جاء نتيجة فكرة فنية واضحة اعتمدت على تحركات الجناحين والزيادة العددية داخل منطقة الجزاء، موضحًا أن تحركات محمد صلاح ساهمت في سحب أكثر من مدافع، ما منح زملاءه مساحات كبيرة لاستغلالها وخلق فرص محققة للتسجيل.

وأضاف أمير عبد الحليم، أن المنتخب استغل بداية اللقاء بصورة جيدة، ونجح في الوصول إلى مرمى إيران أكثر من مرة، إلا أن مجريات المباراة تغيرت بعد ركلة الجزاء التي احتسبت على منتخب مصر، إلى جانب بعض التفاصيل الفنية التي منحت المنتخب الإيراني فرصة العودة إلى أجواء اللقاء.

وأوضح أن الجهاز الفني يُحسب له سرعة رد الفعل بعد هدف إيران، مؤكدًا أن الدفع بمحمود صابر كان بهدف استغلال المساحات خلف دفاع المنافس، وهو ما منح المنتخب أفضلية هجومية في فترات عديدة من المباراة.

نزول محمد صلاح كثيرًا إلى وسط الملعب أثر على خطورته

وأشار إلى أن نزول محمد صلاح كثيرًا إلى وسط الملعب أثر على خطورته الهجومية، موضحًا أن قائد المنتخب فقد جزءًا من فاعليته بالقرب من منطقة جزاء المنافس، رغم أن تحركاته كانت تهدف إلى جذب لاعبي إيران وفتح المساحات أمام زملائه.

وشدد عبد الحليم على أن مواجهة دور الـ32 أمام أستراليا لن تكون سهلة كما يعتقد البعض، مؤكدًا أن المنتخب الأسترالي يمتلك عناصر قوية وسريعة ويتميز بالقدرة البدنية العالية، وهو ما يتطلب تركيزًا كبيرًا من لاعبي المنتخب المصري.



