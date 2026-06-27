مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران، يبحث عنها الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم، وبالتحديد من جانب الجماهير المصرية والإيرانية، وذلك من أجل متابعة ومشاهدة اللقاء المرتقب الذي سيجمع بين المنتخبين، صباح اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويستعرض لكم هذا التقرير الشامل كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران، مع توفير تردد القنوات المفتوحة والمشفرة، وموعد المباراة، وتفاصيل التشكيل المتوقع، وترتيب المجموعة وفرص التأهل.



موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع إيران، على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من كأس العالم 2026.

وجاءت تفاصيل موعد المباراة كالتالي:

المباراة: مصر ضد إيران

الموعد: اليوم السبت 27 يونيو 2026

التوقيت: الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخصصت الشبكة القنوات التالية لنقل المباراة:

القنوات المشفرة الناقلة

beIN SPORTS MAX 1 بتعليق المعلق علي محمد علي

beIN 4K HDR بنفس التعليق

القنوات المفتوحة الناقلة

أيضًا من المتوقع أن تنقل قناة beIN المفتوحة (المسماة beIN FIFA WORLD CUP) المباراة على الهواء مباشرة، حيث سبق أن أذاعت القناة القطرية مباراتي الفراعنة في الجولتين الأولى والثانية.

تردد قناة beIN المفتوحة على النايل سات

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز beIN Sports FIFA World Cup نايل سات 12245 V (عمودي) 27500

مشاهدة مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 عبر الانترنت

كما يمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD، المنصة الرقمية الرسمية لشبكة beIN Sports.



ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026

يدخل منتخب مصر المباراة متصدرًا المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل.

الترتيب المنتخب النقاط 1 مصر 4 نقاط 2 إيران نقطتان 3 بلجيكا نقطتان 4 نيوزيلندا نقطة واحدة

فرص التأهل لمنتخب مصر

يحتاج منتخب مصر إلى الفوز أو التعادل على الأقل لحسم التأهل بشكل رسمي للدور المقبل من كأس العالم، وانتظار نتيجة المباراة الثانية بين بلجيكا ونيوزيلندا لمعرفة موقفه من الصدارة.



وحقق منتخب مصر فوزًا تاريخيًا في الجولة الثانية على نيوزيلندا بنتيجة (3-1)، هو الأول له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد إيران

من المتوقع أن يبدأ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - إمام عاشور

خط الهجوم: مصطفى زيكو - عمر مرموش - محمد صلاح

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران اليوم مجانًا

لا يقتصر البحث على القنوات المشفرة فقط، بل يزداد الاهتمام بمعرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران اليوم بشكل مجاني، خاصة بين المشجعين الراغبين في متابعة اللقاء دون اشتراك.

ومن أبرز القنوات التي أعلنت بث المباراة:

القناة الجزائرية الرياضية الأرضية

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

وتعتبر من أشهر القنوات التي تبث عددًا من المباريات الكبرى خلال البطولات العالمية.

القناة الرياضية المغربية Arryadia TNT

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11180

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القناة مفتوحة

وتتوفر القناة عبر البث الأرضي داخل المغرب، وتحظى بمتابعة واسعة خلال المناسبات الرياضية الكبرى.

قنوات أوروبية تنقل مباريات كأس العالم

إلى جانب القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران اليوم في المنطقة العربية، توجد عدة قنوات أوروبية تتيح متابعة عدد من مباريات البطولة مجانًا.

ومن أبرزها:

القنوات التركية

TRT 4K

TRT Sport

القنوات الإسبانية

La 1 HD

La 2 HD

القنوات البريطانية

BBC

ITV

وتقدم هذه الشبكات تغطية موسعة لمباريات كأس العالم عبر البث التلفزيوني والمنصات الرقمية التابعة لها.

