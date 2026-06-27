قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل منتخب السعودية لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم 2026
قبل مباراة إيران.. تعرف على منافسي منتخب مصر المحتملين في الدور المقبل
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا.. ما السبب؟
بالأسلحة البيضاء والشوم.. مشاجرة في مساكن العبور ببورفؤاد تثير الذعر بين الأهالي
إقبال كبير ينعش سياحة اليوم الواحد في بورفؤاد وبورسعيد .. صور
كيف أعرف أنني عاق لوالدي؟.. دار الإفتاء تكشف ضابط العقوق
أعلى سعر ذهب.. تفاصيل العيار الأغلى في السوق الآن
من غرفة الولادة إلى الوفاة.. زوج ضحية الإهمال الطبي بالإسماعيلية يكشف رحلة الألم
مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت
عودة رام 1500 TRX SRT موديل 2027.. بقوة 777 حصانا
يطرحون أسئلة محرجة.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل.. خبراء : لا تجيب على كل ما يُوجه إليك
بعد الهزة الأرضية المزدوجة.. زلزال جديد يضرب فنزويلا بقوة 4.9 درجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت

مباراة مصر وإيران
مباراة مصر وإيران
عبد العزيز جمال

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران، يبحث عنها الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم، وبالتحديد من جانب الجماهير المصرية والإيرانية، وذلك من أجل متابعة ومشاهدة اللقاء المرتقب الذي سيجمع بين المنتخبين، صباح اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويستعرض لكم هذا التقرير الشامل كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران، مع توفير تردد القنوات المفتوحة والمشفرة، وموعد المباراة، وتفاصيل التشكيل المتوقع، وترتيب المجموعة وفرص التأهل.

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع إيران، على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من كأس العالم 2026.

وجاءت تفاصيل موعد المباراة كالتالي:

المباراة: مصر ضد إيران

الموعد: اليوم السبت 27 يونيو 2026

التوقيت: الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخصصت الشبكة القنوات التالية لنقل المباراة:

القنوات المشفرة الناقلة

beIN SPORTS MAX 1 بتعليق المعلق علي محمد علي

beIN 4K HDR بنفس التعليق

القنوات المفتوحة الناقلة

أيضًا من المتوقع أن تنقل قناة beIN المفتوحة (المسماة beIN FIFA WORLD CUP) المباراة على الهواء مباشرة، حيث سبق أن أذاعت القناة القطرية مباراتي الفراعنة في الجولتين الأولى والثانية.

تردد قناة beIN المفتوحة على النايل سات

القناةالقمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الترميز
beIN Sports FIFA World Cupنايل سات12245V (عمودي)27500

مشاهدة مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 عبر الانترنت

كما يمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD، المنصة الرقمية الرسمية لشبكة beIN Sports.

ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026

يدخل منتخب مصر المباراة متصدرًا المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل.

الترتيبالمنتخبالنقاط
1مصر4 نقاط
2إيراننقطتان
3بلجيكانقطتان
4نيوزيلندانقطة واحدة

فرص التأهل لمنتخب مصر

يحتاج منتخب مصر إلى الفوز أو التعادل على الأقل لحسم التأهل بشكل رسمي للدور المقبل من كأس العالم، وانتظار نتيجة المباراة الثانية بين بلجيكا ونيوزيلندا لمعرفة موقفه من الصدارة.

وحقق منتخب مصر فوزًا تاريخيًا في الجولة الثانية على نيوزيلندا بنتيجة (3-1)، هو الأول له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد إيران

من المتوقع أن يبدأ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بتشكيل مكون من:

  • حراسة المرمى: مصطفى شوبير
  • خط الدفاع: أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني
  • خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - إمام عاشور
  • خط الهجوم: مصطفى زيكو - عمر مرموش - محمد صلاح

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران اليوم مجانًا

لا يقتصر البحث على القنوات المشفرة فقط، بل يزداد الاهتمام بمعرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران اليوم بشكل مجاني، خاصة بين المشجعين الراغبين في متابعة اللقاء دون اشتراك.

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

ومن أبرز القنوات التي أعلنت بث المباراة:

القناة الجزائرية الرياضية الأرضية

  • التردد: 11680
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3

وتعتبر من أشهر القنوات التي تبث عددًا من المباريات الكبرى خلال البطولات العالمية.

القناة الرياضية المغربية Arryadia TNT

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11180
  • الاستقطاب: عمودي (V)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4
  • القناة مفتوحة

وتتوفر القناة عبر البث الأرضي داخل المغرب، وتحظى بمتابعة واسعة خلال المناسبات الرياضية الكبرى.

قنوات أوروبية تنقل مباريات كأس العالم

إلى جانب القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران اليوم في المنطقة العربية، توجد عدة قنوات أوروبية تتيح متابعة عدد من مباريات البطولة مجانًا.

ومن أبرزها:

القنوات التركية

  • TRT 4K
  • TRT Sport

القنوات الإسبانية

  • La 1 HD
  • La 2 HD

القنوات البريطانية

  • BBC
  • ITV

وتقدم هذه الشبكات تغطية موسعة لمباريات كأس العالم عبر البث التلفزيوني والمنصات الرقمية التابعة لها.
 

مشاهدة مباراة مصر وإيران موعد مباراة مصر وإيران موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم كأس العالم 2026 القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم تردد قناة beIN المفتوحة على النايل سات ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026 القنوات المفتوحة التي ستبث مباراة مصر وإيران في المونديال مصر وإيران تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة لمشاهدة المونديال مجانا مصر وإيران القنوات الناقلة للمباراة وكيف تشاهدها عبر الانترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

إلحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وإيران

الأهلي

مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

اصحاب المعاشات

لو معاشك أقل من 7000 جنيه.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة؟

طبيبة الامتياز بالمحلة

مصرع طبيبة امتياز من أعلى منزلها قبل أيام من زفافها بالمحلة

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

بالزيادة الجديدة.. كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

الضحية

قبل صلاة الجمعة..مقتـل سيدة وإصابة والديها على يد طليقها بالإسكندرية

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

ما هي الأسماء التي علمها الله لسيدنا آدم؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يوضح

قصة خلق سيدنا آدم - صورة تعبيرية

أستاذ بجامعة الأزهر يوضح الحكمة من خلق سيدنا آدم وسر التكريم الإلهي

وزير الأوقاف السابق

مختار جمعة: من حفظ القرآن وعمل به أُلبس والداه تاجا أبهى من ضوء الشمس يوم القيامة

بالصور

يطرحون أسئلة محرجة.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل.. خبراء : لا تجيب على كل ما يُوجه إليك

لا تمنحهم فرصة لإزعاجك.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل
لا تمنحهم فرصة لإزعاجك.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل
لا تمنحهم فرصة لإزعاجك.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل

بطعم المطاعم.. طريقة عمل النجرسكو بالدجاج بخطوات سهلة وصوص كريمي لا يقاوم

طريقة عمل النجرسكو بالدجاج
طريقة عمل النجرسكو بالدجاج
طريقة عمل النجرسكو بالدجاج

حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد