قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

في مشهد كروي يترقبه الملايين، تتصدر القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 اهتمامات عشاق الساحرة المستديرة، حيث يستعد المنتخبان لخوض مواجهة مصيرية في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2026، والتي ستقام على ملعب "لومن فيلد" في مدينة سياتل الأمريكية.



هذه المباراة ليست مجرد لقاء عابر، بل هي مواجهة تحمل في طياتها أبعاداً تاريخية للجانبين، حيث يسعى الفراعنة بقيادة حسام حسن لتأكيد تفوقهم ومواصلة المشوار نحو الأدوار الإقصائية، بينما تطمح إيران لكسر عقدتها التاريخية وبلوغ دور الـ32 لأول مرة في تاريخ مشاركاتها المونديالية.







وفي خضم هذا الزخم، تبرز أهمية التعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران، والترددات، وموعد المباراة، والتشكيل المتوقع، ليكون عشاق الكرة على دراية كاملة بكل تفاصيل هذا الحدث الكروي الكبير.

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026

وفقاً للأجندة الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، والمقامة على الأراضي الأمريكية بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ، سيكون موعد مباراة مصر وإيران في تمام الساعة السادسة من صباح يوم السبت 27 يونيو 2026، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والسابعة صباحاً بتوقيت أبوظبي.

وهذا التوقيت المبكر يجعل من الضروري على الجماهير العربية الاستعداد مبكراً لمتابعة اللقاء، والتحقق من القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران لضمان عدم تفويت أي لحظة من هذه المواجهة الحاسمة التي ستحدد مصير أحد المنتخبين في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران بث مباشر

تعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية (beIN SPORTS) هي المالك الحصري لبطولة كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتالي فهي المصدر الرسمي والوحيد لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران.



ستذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS MAX 1، وهي القناة المخصصة لنقل أبرز مباريات البطولة، بتعليق المعلق المخضرم علي محمد علي، الذي يمتلك خبرة كبيرة في التعليق على مباريات كأس العالم ويضفي على اللقاء طابعاً درامياً مميزاً.

بالإضافة إلى ذلك، وفرت الشبكة القطرية قناة مفتوحة (غير مشفرة) على القمر الصناعي نايل سات، وهي beIN FIFA WORLD CUP، والتي من المتوقع أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة، كما فعلت مع مباريات مصر السابقة في البطولة.



وتأتي هذه الخطوة لتوسيع دائرة المشاهدين وتأكيداً على أن القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران ليست حكراً على المشتركين فقط، بل هي متاحة لأكبر عدد ممكن من الجماهير العربية، خاصة أن المباراة تحمل أهمية كبيرة للمنطقتين العربية والإيرانية.



تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة على النايل سات لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026

القمر الصناعي: نايل سات 7°W

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

المعامل: 2/3 – DVB-S2 8PSK

هذه البيانات تضمن لعشاق الساحرة المستديرة مشاهدة اللقاء بجودة عالية، بعيداً عن أي تشويش أو تقطيع، مما يعكس أهمية معرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران بدقة قبل انطلاق صافرة البداية.



ومن الجدير بالذكر أن قناة beIN 4K HDR ستوفر أيضاً نقلاً فائق الدقة للمشتركين، لتعزيز تجربة المشاهدة وكأنهم في قلب الملعب.

البث الرقمي والمشاهدة عبر الإنترنت

لمن لا يمتلك جهاز استقبال فضائي، توفر شبكة بي إن سبورتس بثاً رقمياً حصرياً عبر منصة TOD، وهي المنصة الرقمية الرسمية المالكة لحقوق البث للبطولة في المنطقة.



يمكن للمشاهدين تحميل تطبيق TOD على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، والاشتراك لبث مباشر للمباراة بجودة عالية.



وهذا التنوع في خيارات المشاهدة يؤكد أن القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران تشمل كافة الوسائط الحديثة، مما يسهل على الجماهير متابعة الحدث من أي مكان وفي أي وقت.

ترتيب المجموعة السابعة وفرص التأهل

تتوقف حسابات التأهل في المجموعة السابعة على نتيجة هذه المباراة المصيرية، حيث يتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 4 نقاط من فوز على نيوزيلندا 3-1 وتعادل مثير مع إسبانيا 1-1، فيما يملك منتخب إيران نقطتين من تعادلين (2-2 مع نيوزيلندا، و0-0 مع بلجيكا)، وتملك بلجيكا نقطتين أيضاً، بينما تتذيل نيوزيلندا الترتيب بنقطة وحيدة.

فوز مصر يمنحها الصدارة مباشرة، والتعادل يكفيها أيضاً للتأهل على الأقل كأحد أفضل الثوالث، بينما لا بديل أمام إيران سوى الفوز لاقتناص إحدى بطاقتي الصدارة أو الوصافة، حيث أن أي نتيجة أخرى قد تجعلها تنتظر حسابات معقدة من بقية المجموعات.



وهذا الموقف الصعب يجعل معرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران أمراً مهماً ليس فقط للمشاهدين، بل للمحللين والصحفيين الذين يتابعون تفاصيل هذه اللحظات الحاسمة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد إيران

يدخل حسام حسن المدير الفني للفراعنة اللقاء بتشكيل هجومي متوازن، يعتمد على الخبرات الدولية الكبيرة، ومن المتوقع أن يبدأ بالتشكيل التالي (4-2-3-1):

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أحمد فتوح.

خط الوسط الدفاعي: مروان عطية - مهند لاشين.

خط الوسط الهجومي: مصطفى زيكو - إمام عاشور - محمد صلاح.

خط الهجوم: عمر مرموش.

ويفتقد المنتخب جهود حمدي فتحي وحسام عبدالمجيد للإصابة، فيما يعول كثيراً على تحركات محمد صلاح وإمام عاشور في خط الوسط لاختراق دفاعات إيران المغلقة.

تشكيل منتخب إيران المتوقع

في المقابل، سيدفع المدير الفني لمنتخب إيران بكل أوراقه الرابحة لتحقيق الفوز، ومن المتوقع أن يعتمد على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة بقيادة الثنائي مهدي طارمي وسردار آزمون، للاستفادة من ثغرات الدفاع المصري في حال التقدم الهجومي المكثف من جانب الفراعنة.

أهمية المباراة تاريخياً للطرفين

يحمل هذا اللقاء أهمية استثنائية لكلا المنتخبين، فمصر تسعى لبلوغ الدور الثاني للمرة الخامسة في تاريخها، وتأكيد عودة الفراعنة بقوة إلى ساحة الكرة العالمية بعد الغياب الطويل، خاصة مع الجيل الذهبي الحالي بقيادة محمد صلاح.





أما إيران، فترى في هذه المباراة فرصة ذهبية لكسر عقدتها التاريخية في دور المجموعات، حيث خرجت من الأدوار الأولى في جميع مشاركاتها الست السابقة، وهي تعلم أن الفوز على مصر سيمنحها دفعة هائلة من الثقة لمواصلة المشوار وتحقيق إنجاز تاريخي يرضي طموحات شعبها.

كل هذه العوامل تجعل معرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران في مقدمة اهتمامات الجماهير في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي.