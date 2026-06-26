ياسر جلال يعلق على الجدل قبل مباراة مصر وإيران : الرياضة ليست منصة للأجندات

أكد الفنان ياسر جلال رفضه القاطع لاستغلال الفاعليات الرياضية فى الترويج للأفكار والشعارات التى تتعارض مع القيم الدينية والثقافية، ذلك بعد الجدل الكبير الذى شهدته مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات القليلة الماضية قبل مبارة مصر وإيران التى تأتى ضمن مباريات كأس العالم 2026.

وكتب ياسر جلال عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمى «إنستجرام»؛ قائلًا: "نرفض أى محاولة لربط الفعاليات الرياضية أو استغلالها للترويج لرسائل أو شعارات تتعارض مع قيمنا الدينية وثقافتنا".



أضاف: "ونؤكد أن الرياضة يجب أن تظل مساحة تجمع الشعوب على أساس الاحترام والتنافس الشريف، بعيدًا عن أى أجندات أو توجهات فكرية لا تعبر عن معتقداتنا أو مبادئنا".

والجدير بالذكر أنه يعرض حاليًا للفنان ياسر جلال مسلسل «للعدالة وجه آخر» فى تمام الساعة 12 منتصف الليل عبر منصة «TOD».

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وينتمى إلى نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، وتدور أحداثه حول فؤاد السرجانى، المذيع التلفزيونى الذى يجسد شخصيته ياسر جلال.