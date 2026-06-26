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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم والقنوات الناقلة

مباراة مصر وايران
مباراة مصر وايران
خالد يوسف

تترقب الجماهير المصرية مواجهة حاسمة لـ منتخبنا الوطني أمام نظيره الإيراني في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2026، المباراة تمثل للفراعنة بوابة العبور التاريخية إلى دور الـ32، حيث يدخل المنتخب المصري اللقاء بقيادة حسام حسن بمعنويات مرتفعة بعد الأداء القوي في الجولات السابقة، وسط طموحات كبيرة من اللاعبين لمواصلة الرحلة المونديالية وتحقيق إنجاز تاريخي بتجاوز دور المجموعات.

العميد يعتمد على صلاح ومرموش 

يعول حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، على النجوم الكبار في منتخب مصر وعلى رأسهم الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش، بالإضافة إلى إمام عاشور ومروان عطية ومحمد هاني، والحارس المتألق مصطفى شوبير.

في المقابل، تمكن منتخب إيران من التعادل إيجابيًا أيضًا مع منتخب نيوزيلندا في الجولة الأولى بنتيجة 2-2، قبل أن يتعادل سلبيًا مع بلجيكا في الجولة الثانية، ويمني النفس أيضًا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة.

الموقف في المجموعة السابعة وحسابات التأهل

تتصدر مصر المجموعة برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع بلجيكا والفوز التاريخي على نيوزيلندا (3-1)، بينما تحتل إيران المركز الثاني (بالتساوي مع بلجيكا) برصيد نقطتين بعد تعادلين أمام نيوزيلندا وبلجيكا.

الفوز أو التعادل يضمن لمنتخب مصر التأهل رسميًا إلى دور الـ32، مع فرص كبيرة لإنهاء دور المجموعات في الصدارة، بينما ستجعل الخسارة موقف الفراعنة معقدًا بانتظار نتيجة مباراة بلجيكا ونيوزيلندا، حيث سيتم الاحتكام حينها لفارق الأهداف أو اللوائح الأخرى لتحديد المتأهل كوصيف أو ضمن أفضل أصحاب مراكز ثالثة.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران في كأس العالم

تبدأ مباراة مصر وإيران بث مباشر، غدٍ السبت 27 يونيو الجاري، السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب «لومين فيلد» بمدينة سياتل الأمريكية.


يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد إيران بث مباشر، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة، وتحديدًا قناة bein sports max 1.
ويتولى المعلق الرياضي علي محمد علي التعليق على أحداث مباراة مصر وإيران، على قناة bein sports max 1.

ومن المرجح أن تنقل مباراة منتخب مصر بث مباشر عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة والمجانية والمسماة بـ beIN FIFA WORLD CUP، حيث سبق وأعلن الناقل الحصري للبطولة عن بث بعض مباريات المنتخبات العربية عبر قناتها المفتوحة.


ملامح تشكيل منتخب مصر أمام إيران

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - مهند لاشين.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى زيكو - محمد صلاح.

فيفا: لا ترويج للمثلية داخل الملعب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلغاء ومنع أي أنشطة أو فعاليات ترويجية مرتبطة بدعم "مجتمع المثليين" ضمن البرنامج الرسمي للمباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي مصر وإيران في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الارتباط بالمبادرة التي أطلقها منظمو مدينة سياتل لوصف مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بـ"مباراة الفخر"، مؤكدًا أن هذه التسمية لا تمثل الاتحاد الدولي.

واكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، لمنتخبي مصر وإيران أنه لن يتم تنظيم أي فعاليات أو أنشطة ترويجية مرتبطة بهذا الموضوع داخل الملعب أو ضمن البرنامج الرسمي للمباراة، مع السماح في الوقت ذاته بحضور جميع المشجعين دون أي تمييز.

وأضاف أن مصر وإيران تربطهما علاقات ثقافية ودينية مشتركة، مؤكدًا أن المواقف التي عبّرت عنها الاتحادات تعكس قيمًا ومعتقدات متقاربة بين الشعبين، بينما دعا الاتحاد الدولي إلى مراعاة آراء المنتخبات المشاركة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بأجواء المباريات والفعاليات المصاحبة لها، بما يضمن احترام خصوصية كل طرف.

معركة العبور إلى دور الـ 32 مباراة مصر وإيران كأس العالم الاتحاد الدولي لا ترويج للمثلية

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