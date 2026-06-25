شهر الفخر .. لماذا قررت الفيفا دعم المثلية في مباراة مصر وإيران؟

بينما تترقب الجماهير المصرية واحدة من أهم مباريات المنتخب في بطولة كأس العالم 2026 أمام إيران، تصدرت قضية خارج المستطيل الأخضر المشهد، بعدما ارتبطت المباراة بجدل واسع أثار نقاشات حادة داخل الأوساط الرياضية والإعلامية.

وتقام المباراة المرتقبة على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، إلا أن الأنظار لم تتجه فقط إلى الحسابات الفنية وفرص التأهل، بل امتدت إلى فعاليات موازية تقرر تنظيمها بالتزامن مع موعد اللقاء.

موعد مباراة مصر وإيران

المباراة الختامية فى دور المجموعات بين مصر وإيران تقام يوم 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب لومن فيلد في مدينة سياتل الأمريكية.

ويمكن مشاهدة مباراة مصر ضد إيران عبر شبكة بين سبورتس، والتي أعلنت امتلاكها حقوق النقل التليفزيوني لمباريات كأس العالم 2026.

جدير بالذكر أن منتخب مصر، قد اعتلى صدارة المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026 برصيد 4 نقاط، عقب تحقيقه فوزاً تاريخياً على نظيره النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مستفيداً من تعادله في الجولة الأولى أمام بلجيكا، ومستغلاً التعادل السلبي بين بلجيكا وإيران.

لماذا دعم المثلية في مباراة مصر وإيران؟

تعود بداية القصة إلى عدة أشهر قبل إجراء قرعة كأس العالم، حين وضعت الجهات المحلية المنظمة في سياتل خطة لإقامة فعاليات مرتبطة بما يعرف بـ"شهر الفخر" خلال يوم 26 يونيو، وهو موعد تم اختياره مسبقًا دون معرفة المنتخبات التي ستخوض المباراة المقررة في ذلك اليوم.

وبعد إجراء القرعة، أسفرت النتائج عن مواجهة تجمع مصر وإيران على الملعب نفسه وفي التاريخ ذاته، لتبدأ حالة من الجدل بسبب اختلاف المواقف الثقافية والدينية بين الدولتين وبين طبيعة الفعاليات المزمع تنظيمها.

ومع اقتراب موعد اللقاء، طالبت جهات رياضية إيرانية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتدخل لمنع أي مظاهر أو أنشطة ترويجية مرتبطة بهذه الفعاليات داخل الملعب أو في محيطه، معتبرة أن الأمر يتعارض مع القيم الثقافية والدينية السائدة في البلدين. كما شددت على ضرورة احترام خصوصية المنتخبات والجماهير المشاركة في البطولة.

في المقابل، أوضح "فيفا" أن المباراة ستظل حدثًا رياضيًا خالصًا ضمن منافسات كأس العالم، بينما تُقام الأنشطة الأخرى بشكل منفصل عن التنظيم الرسمي للمواجهة. كما أكد رئيس الاتحاد الدولي أن اللقاء لا يرتبط بأي فعاليات خارج الإطار الرياضي الخاص بالبطولة.

ما موقف مصر من دعم المثلية؟

في سياق متصل، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعرب خلاله عن رفضه القاطع لإقامة أي أنشطة أو فعاليات مرتبطة بدعم المثلية الجنسية خلال مباراة مصر وإيران.

وأوضح الاتحاد المصري عبر موقعه الرسمي، أن الخطاب الموجه إلى ماتياس جرافستروم الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم جاء بعد تداول معلومات بشأن اعتزام اللجنة المحلية المنظمة إقامة أنشطة مرتبطة بدعم المثلية بالتزامن مع المباراة.

وأكد الاتحاد المصري أن مثل هذه الأنشطة تتعارض مع القيم الثقافية والدينية والاجتماعية السائدة في المجتمعات العربية والإسلامية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أجواء الوحدة والسلام داخل الملاعب وعدم إدخال أي عناصر قد تثير حساسيات ثقافية أو دينية بين الجماهير.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن طلبه يستند إلى عدد من المبادئ واللوائح المعمول بها داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعلى رأسها المادة الرابعة من النظام الأساسي لـ"فيفا"، والتي تؤكد الحياد في القضايا السياسية والاجتماعية وعدم استخدام مسابقات الاتحاد الدولي كمنصة للترويج لقضايا خلافية.