أحمد حسن: شركات تسويق تراقب 3 لاعبين من منتخب مصر بعد تألقهم اللافت

كشف نجم منتخب مصر السابق أحمد حسن عن اهتمام عدد من شركات التسويق الرياضي بمتابعة بعض لاعبي منتخب مصر خلال الفترة الحالية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “هناك شركات تسويق تتابع 3 لاعبين من منتخب مصر، وهناك إعجاب كبير بمستواهم”.

وأشار المنشور إلى أن المستويات المميزة التي قدمها اللاعبون مع المنتخب في الفترة الأخيرة لفتت أنظار شركات التسويق، التي تواصل مراقبة أدائهم عن قرب تمهيدًا لدراسة فرص تسويقهم أو فتح الباب أمام عروض احترافية مستقبلية.

ولم يكشف أحمد حسن عن هوية اللاعبين الثلاثة الذين يحظون بهذا الاهتمام، إلا أن تصريحاته أثارت حالة من الجدل والتكهنات بين الجماهير بشأن الأسماء المقصودة.

ويأتي ذلك في ظل الأداء الجيد الذي يقدمه عدد من عناصر المنتخب الوطني، ما ساهم في زيادة الاهتمام بهم من جانب جهات التسويق والأندية الخارجية خلال الفترة الأخيرة.