ممداني: كأس العالم يحقق أكثر من الإيرادات الكافية

قال عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني إن كأس العالم يحقق "أكثر من الإيرادات الكافية"، وإنه لا ينبغي أن يُطلب من المشجعين دفع أسعار مرتفعة لحضور البطولة. وتُعد النسخة الحالية من كأس العالم، المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الأغلى من حيث تكلفة الحضور، إذ تراوحت أسعار تذاكر العديد من مباريات الدور الأول بين 350 و5000 دولار أمريكي.

كما واجه المشجعون زيادات كبيرة في تكاليف الفنادق ووسائل النقل، ورغم خفض أسعار تذاكر القطارات والحافلات المتجهة إلى ملعب نيويورك، الذي يستضيف بعض مباريات البطولة، عقب احتجاجات الجماهير، فإنها لا تزال تعادل عشرة أضعاف أسعارها المعتادة.

وقال ممداني، الذي تولى منصب عمدة نيويورك في يناير الماضي، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كان بإمكانه جعل البطولة أكثر تيسيرا من الناحية المالية بالنسبة للجماهير.

ومن المتوقع أن يحقق فيفا إيرادات تقارب 9 مليار دولار من البطولة، وهو مبلغ يفوق الإيرادات التي حققتها دورة باريس الأولمبية 2024.

وقال ممداني في تصريحات لإذاعة بي بي سي: "منذ البداية أوضحنا أننا نريد أن تكون هذه بطولة كأس عالم للجميع. تبلغ قيمة تذكرة النقل التابعة لهيئة مواصلات نيوجيرزي للوصول إلى الملعب نحو 100 دولار. إنه قرار اتخذته الهيئة، وأنا أتفهم أيضاً أنها اضطرت إلى ذلك حتى لا تتكبد خسائر."

وتابع: "لكن جزءاً من هذه المشكلة يعكس اتفاقية المدينة المستضيفة مع فيفا. أعتقد أن هناك إيرادات أكثر من كافية يتم تحقيقها ليس فقط في هذه النسخة، بل في كل نسخ كأس العالم، بحيث يمكن تغطية هذه التكاليف دون أن يضطر المشجعون إلى تحمل أي تكاليف إضافية."

وكانت دراسة أجرتها بي بي سي الرياضية قبل انطلاق البطولة قد أظهرت أن مشجعي المنتخب الإنجليزي كانوا بحاجة إلى نحو 6500 جنيه إسترليني لحضور مباريات منتخبهم الثلاث في دور المجموعات.

وأشار ممداني، البالغ من العمر 34 عاماً، إلى أن مدينة نيويورك نجحت في تقديم بعض أشكال الدعم للجماهير، من بينها مناطق المشجعين المجانية المنتشرة في أنحاء المدينة.

وقال: "عندما رأيت أسعار التذاكر، كان هناك قلق حقيقي بشأن قدرة الجميع على أن يكونوا جزءاً من هذا الحدث."

وأضاف: "أنا فخور بأننا نجحنا في توفير ألف تذكرة بسعر 50 دولاراً لكل مباراة، كما وفرنا مهرجانات مجانية للمشجعين في كل حي من أحياء المدينة."

وتابع: "عندما توليت هذا المنصب، كانت هناك خطط لفرض رسوم على دخول هذه المناطق، وأنا سعيد بأنه تم إلغاء تلك الرسوم. نريد أن تكون هذه البطولة فرصة للسياح ولسكان نيويورك على حد سواء لإعادة اكتشاف المدينة. فقد انضم نحو 900 مطعم إلى مبادرة وجبة كأس العالم مقابل 26 دولاراً."

وختم قائلاً: "نريد أن تكون الأسعار في متناول الجميع، وأن يتمكن الجميع من المشاركة في هذه البطولة. فهذا جزء من مواجهة تحويل الرياضة إلى سلعة تجارية والإصرار على جعلها مجرد منتج فاخر."