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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منتخب مصر يستعد لموقعة إيران.. وجاهزية كاملة رغم الأمطار وترقب لحسم التأهل

منتخب مصر
منتخب مصر
رحمة سمير

أكد محمد العراقي الناقد الرياضي، أن منتخب مصر يواصل استعداداته في مدينة سياتل الأمريكية استعدادًا لمواجهة إيران في الجولة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن البعثة خاضت مرانًا قويًا، مع إقامة تدريب جديد في توقيت المباراة نفسه للتأقلم على الأجواء.

وأوضح “العراقي” خلال برنامج الحياة اليوم، أن الأحوال الجوية شهدت تغيرًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، مع انخفاض درجات الحرارة ووجود توقعات بسقوط أمطار، إلا أن التقديرات تشير إلى عدم تأثر موعد المباراة بهذه الظروف، مؤكدًا أن اللاعبين جاهزون للتعامل مع الأجواء المختلفة.

جاهزية شبه كاملة واستبعاد لاعبين

وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يملك قائمة مكتملة تقريبًا، باستثناء الثنائي حمدي فتحي بسبب الإصابة العضلية، وحسام عبد المجيد بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، موضحًا أن رامي ربيعة سيكون الأقرب لتعويض غياب حمدي فتحي في التشكيل الأساسي.

لا صحة لشائعات إلغاء المباراة

ونفى العراقي ما تردد بشأن احتمالية إلغاء المباراة أو تأثرها بأي تحركات خارج الملعب، مؤكدًا أن اللقاء سيقام بشكل طبيعي، وأن الاتحادين المصري والدولي يتابعان جميع الترتيبات الخاصة بالمواجهة.

فرصة مبكرة لحسم التأهل

وأوضح أن نتائج بعض المباريات الأخرى قد تمنح منتخب مصر بطاقة التأهل رسميًا قبل مواجهة إيران، حال جاءت النتائج في صالح الفراعنة، إلا أن الجهاز الفني واللاعبين يركزون على تحقيق الفوز من أجل إنهاء الدور في صدارة المجموعة.

حوافز ومكافآت قبل المواجهة

وأكد أن هناك جلسات متواصلة من الجهاز الفني لتحفيز اللاعبين، إلى جانب وجود مكافآت كبيرة تم رصدها في حال تحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة، مشددًا على أن هدف المنتخب في مواجهة إيران سيكون الفوز وحصد النقاط الثلاث.

محمد عراقي منتخب مصر إيران كأس العالم 2026 الحياة اليوم الأحوال_الجوية

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