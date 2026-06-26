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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى مواجهة منتخب مصر أمام منتخب إيران، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لحسم التأهل وصدارة المجموعة.

وتقام مباراة منتخب مصر وإيران يوم السبت 27 يونيو 2026 على ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل، وتنطلق في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وإيران

تحظى المباراة بتغطية عبر عدد من القنوات المفتوحة، حيث تُعد القناة الجزائرية الأرضية من أبرز القنوات المجانية المنتظر أن تنقل اللقاء.

كما تُذاع المباراة عبر قناة beIN FIFA WORLD CUP المفتوحة، بعدما خصصت شبكة beIN Sports القناة لبث عدد من مباريات المنتخبات العربية مجانًا خلال منافسات كأس العالم 2026.

القنوات الناقلة للمباراة

وتنقل شبكة beIN SPORTS MAX المباراة ضمن تغطيتها الحصرية لمنافسات كأس العالم، مع تقديم استوديوهات تحليلية قبل وبعد اللقاء، إلى جانب متابعة فنية شاملة لأحداث المواجهة.

موقف منتخب مصر في المجموعة

يدخل منتخب مصر المباراة وهو يتصدر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، بعدما حقق فوزًا مهمًا على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية، ليصبح على أعتاب التأهل إلى دور الـ32، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام إيران لحسم صدارة المجموعة ومواصلة مشواره في البطولة.

منتخب مصر منتخب إيران بطولة كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم كأس العالم كأس العالم 2026 القناة الجزائرية الأرضية

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