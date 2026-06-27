تحقق الحلم.. فرحة الشارع الأسوانى بتأهل منتخب مصر للدور الثانى بكأس العالم

سادت حالة من الفرحة فى الشارع الأسوانى عقب تأهل منتخب مصر رسمياً إلى دور الـ 32 فى بطولة كأس العالم بعد التعادل الإيجابى أمام منتخب إيران بهدف لكل فريق.

كانت شوارع أسوان والمقاهى والكافيهات فى مختلف أنحاء أسوان قد شهدت تجمعات من الجماهير الأسوانية التى حرصت على متابعة المباراة.

تحقق الحلم

وتفاعلت الجماهير الأسوانية مع أحداث المباراة على مدار الشوطين، حتى إطلاق صافرة النهاية وإعلان التأهل الرسمى للفراعنة.

وأثنى المشجعون بأسوان على المستوى الذى ظهر به المنتخب المصرى من الروح القتالية ، والتحلى بروح العزيمة والإصرار لإسعاد الجماهير المصرية ، وتحقيق إنجاز تاريخى .

وأعربت جماهير الكرة بأسوان عن تمنياتها استمرار أبطال الكرة بالمنتخب المصرى بقيادة العميد حسام حسن للوصول للأدوار التالية، ليواصلوا كتابة أسمهم بأحرف من نور فى بطولة كأس العالم 2026.