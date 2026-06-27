أسعدتم المصريين.. محافظ الغربية يهنئ منتخب مصر بعد التأهل التاريخي إلى 32 المونديال

هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، منتخب مصر الوطني لكرة القدم بمناسبة تأهله إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026، عقب التعادل مع منتخب إيران في ختام منافسات دور المجموعات، مؤكدًا أن المنتخب حقق إنجازًا تاريخيًا يتمثل في التأهل لأول مرة من دور المجموعات إلى الأدوار الإقصائية في تاريخ مشاركات مصر بكأس العالم.

تهنئة محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن هذا الإنجاز يعكس شخصية المنتخب المصري وروح الإصرار والعزيمة التي تحلى بها اللاعبون والجهاز الفني طوال مشوارهم في البطولة، مشيرًا إلى أن الجماهير المصرية كانت اللاعب رقم واحد في دعم المنتخب ومساندته حتى تحقق هذا الإنجاز الذي سيدون في تاريخ الكرة المصرية.

تحرك تنفيذي

وقال اللواء دكتور علاء عبد المعطي: “أتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، وإلى لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني والإداري، بمناسبة هذا الإنجاز التاريخي الذي أدخل الفرحة إلى قلوب الملايين، وأثبت أن أبناء مصر قادرون على صناعة الإنجازات عندما تتوافر الإرادة والإصرار.”

تحقيق الإرادة المصرية

وأضاف المحافظ أن أبناء الغربية حرصوا على مؤازرة المنتخب الوطني من خلال التجمعات الجماهيرية التي استضافتها 52 مركز شباب وناديًا رياضيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي شهدت حضورًا كبيرًا في أجواء وطنية مميزة، عكست حجم الانتماء والدعم للفراعنة.

ثقة لاعبي منتخب مصر

واختتم محافظ الغربية تصريحاته معربًا عن ثقته في قدرة منتخب مصر على مواصلة مشواره المشرف في البطولة، متمنيًا للفراعنة التوفيق في الأدوار المقبلة، ومواصلة كتابة تاريخ جديد يليق باسم مصر ومكانتها الكروية على الساحة العالمية.