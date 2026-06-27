صدام محتمل مع ميسي.. طريق منتخب مصر بعد التأهل لدور الـ 32 بالمونديال

واصل منتخب مصر كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما حجز مقعده في دور الـ32 للمرة الأولى، عقب إنهائه منافسات دور المجموعات وصيفًا للمجموعة السابعة.

وجمع الفراعنة 5 نقاط من ثلاث مباريات، ليتساووا مع منتخب بلجيكا في الرصيد، إلا أن فارق الأهداف منح المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة، بينما حل المنتخب المصري في المركز الثاني.

وجاء تأهل منتخب مصر بعد تعادله مع إيران بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة والأخيرة، ليضمن العبور إلى الأدوار الإقصائية ومواصلة مشواره في البطولة العالمية.

مواجهة مرتقبة أمام أستراليا

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع منتخب أستراليا في دور الـ32، في المباراة المقرر إقامتها يوم 3 يوليو بمدينة دالاس الأمريكية، على أن تنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منافس محتمل في دور الـ16

وفي حال نجح الفراعنة في تجاوز عقبة أستراليا، سيواجه منتخب مصر في دور الـ16 الفائز من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي والرأس الأخضر، ضمن منافسات دور الـ32، في طريق يبدو مليئًا بالتحديات أمام المنتخب الوطني الساعي لمواصلة إنجازه التاريخي في المونديال.