ميرنا نور الدين تشارك جمهورها بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صورة جديدة لها من داخل سيارتها، ظهرت فيها بإطلالة صيفية عصرية وكاجوال، حيث ارتدت قبعة وندارات شمسية سوداء.

وحرصت على مشاركة جمهورها أجواء يومها بإضافة إحدى الأغنيات إلى منشورها.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة التي تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن إعجابهم ببساطتها وحضورها المميز.

آخر أعمالها

شهدت الفترة الأخيرة حضوراً بارزاً للفنانة ميرنا نور الدين في الأعمال الدرامية والسينمائية؛ وكان من أبرز مشاركاتها الأخيرة بطولة مسلسل "الحشاشين" الذي عرض في الموسم الرمضاني وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، إلى جانب مشاركتها السينمائية في فيلم "بعد الشر" مع الفنان علي ربيع.