حودة يكشف كواليس أغنية «دقة» مع عزيز مرقة: توليفة موسيقية مختلفة

كشف المطرب حودة كواليس أغنيته الجديدة «دقة»، التي تجمعه بالمطرب الأردني عزيز مرقة، مؤكدًا أن العمل يحمل طابعًا مبهجًا وصيفيًا، وأن التعاون بينهما جاء في أجواء فنية مميزة، بهدف تقديم لون موسيقي مختلف للجمهور.

وقال حودة، في تصريحات لموقع «صدى البلد»، إن أغنية «دقة» من الأعمال التي تحمل أجواء صيفية مبهجة، موضحًا أن فريق العمل حرص منذ البداية على أن تكون الأغنية مختلفة من حيث الشكل الموسيقي والأداء، بما يتناسب مع طبيعة الأغنية وروحها الخفيفة.

وأضاف حودة أن كواليس التعاون مع عزيز مرقة كانت رائعة، مشيرًا إلى وجود حالة من التفاهم والانسجام بينهما خلال مراحل تنفيذ الأغنية، وهو ما انعكس على الصورة النهائية للعمل.

وأوضح: «كواليس التعاون مع عزيز مرقة كانت رائعة، وعملنا على أن نغني بطريقتنا وبطريقة بعض، وده عمل توليفة موسيقية مختلفة».

وأشار إلى أن فكرة الأغنية اعتمدت بشكل كبير على الجمع بين أسلوب كل منهما الغنائي.

وتابع أن التعاون مع عزيز مرقة أتاح له تقديم تجربة موسيقية جديدة، خاصة أن لكل منهما طريقته الخاصة في الغناء والتعبير، وهو ما خلق حالة من التناغم بين الأسلوبين، وقدم الأغنية بصورة مختلفة عن الأعمال التقليدية.

وأكد حودة أن الهدف الأساسي من الأغنية كان تقديم عمل يشعر معه الجمهور بالطاقة والبهجة، خاصة مع أجواء موسم الصيف، لافتًا إلى أن «دقة» تحمل حالة موسيقية خفيفة ومختلفة.



يذكر أن طرح المطربان عزيز مرقة وحودة، ، أول فيديو كليب غنائي يجمعهما معًا، بعنوان «دقة»، في تجربة فنية جديدة تمزج بين الأسلوب الموسيقي المميز لكل منهما.

ويقدم عزيز مرقة خلال الديو أجواء الموسيقى العصرية والديسكو التي اشتهر بها، بينما يضفي حودة لمسته الخاصة من خلال الإيقاعات والموسيقى الشعبية المصرية، ليجتمعا للمرة الأولى في عمل غنائي يجمع بين اللونين.

أغنية «دقة» من كلمات أحمد الجوكر، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقي ماهر الملاخ، ومن إخراج نيروز أبو زيد، وإنتاج شركة «GAMMA ميوزيك» للمنتج محمد جابر.

وصُوّر ديو «دقة» بطريقة الفيديو كليب داخل أحد المنتجعات السياحية، في أجواء صيفية وشبابية، تدور حول أجواء الحب والدلع والغزل.

وكان عزيز مرقة وحودة قد قدما أغنية «دقة» معًا للمرة الأولى بشكل «لايف» أمام الجمهور، خلال حفلهما على مسرح المدرج الروماني في الأردن، قبل طرح الفيديو كليب رسميًا.

ويأتي طرح «دقة» ليجمع بين التجربة الموسيقية المختلفة لعزيز مرقة واللون الشعبي الذي يتميز به حودة، في ديو غنائي جديد يجمعهما للمرة الأولى.