ميرنا نور الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة وأنيقة خلال تواجدها داخل السيارة.

ميرنا نور الدين

وظهرت ميرنا نور الدين في الصور وهي ترتدي ملابس كاجوال باللون الأسود، مع نظارة شمسية، واعتمدت على شعرها المنسدل، بينما جاءت الصور بطابع عفوي نال إعجاب متابعيها.

وتفاعل عدد كبير من جمهور ميرنا نور الدين مع أحدث ظهور لها، مشيدين بإطلالتها وجمالها، فيما حصدت الصور تفاعلاً واسعًا بعد وقت قصير من نشرها عبر «إنستجرام».