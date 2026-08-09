ميرنا نور الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا

طلّت الفنانة ميرنا نور الدين على متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتحديداً عبر خاصية "الستوري"، حيث شاركت جمهورها صورة جديدة من داخل السيارة خطفت بها الأنظار فور نشرها.

ميرنا نور الدين

وظهرت "نور الدين" بإطلالة كاجوال أنيقة وجذابة، إذ ارتدت تيشيرت باللون الأسود ونسقت معه نظارة شمسية سوداء أنيقة، معتمدةً على مكياج ناعم أظهر رقة ملامحها، بالإضافة إلى سماعات أذن لاسلكية.

ولاقت الصورة تفاعلاً واسعاً من قِبل جمهور ومتابعي الفنانة الشابة، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها العفوية، معربين عن إعجابهم الدائم بتواصلها المستمر معهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.