بنك ناصر يطلق البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب منحة علي مصيلحي التعليمية

أطلق بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي البرنامج التدريبي الصيفي للطلاب الحاصلين على منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية الممولة من البنك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر البنك وعدد من إداراته المختلفة، بهدف إتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب الخبرات العملية والتعرف على بيئة العمل المصرفي بشكل مباشر.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن برنامج التدريب يأتي امتدادًا لجهود البنك في الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الشباب المتميزين علميًا ومهنيًا، حيث يتيح للطلاب المشاركين فرصة الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يسهم في تطوير مهاراتهم المهنية والشخصية وإعدادهم للانخراط بكفاءة في سوق العمل.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن البرنامج يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة التدريبية والتطبيقات العملية التي تتيح للمشاركين التعرف على طبيعة العمل داخل القطاع المصرفي، وآليات تقديم الخدمات المالية، إلى جانب تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي والتفكير التحليلي وحل المشكلات، بما يعزز من قدراتهم التنافسية ومستوى جاهزيتهم المهنية.

وفي ذات السياق أوضح الأستاذ وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة البنك أن البرنامج التدريبي الصيفي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدور البنك في المسؤولية المجتمعية، وإيمانه بأهمية دعم الشباب وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية اللازمة لبناء مستقبل مهني ناجح.

وأشار النحاس إلى أن الاستثمار في التعليم والتدريب يعد من أهم الركائز الداعمة للتنمية المستدامة، ويعكس هذا البرنامج حرص البنك على مواصلة جهوده في دعم الطلاب المتفوقين والحاصلين على منحته التعليمية، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة تسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز معارفهم العملية، بما يؤهلهم للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الجدير بالذكر أن منحة الدكتور علي مصيلحي الممولة من بنك ناصر الاجتماعي أتاحت الدراسة في عدد من التخصصات المختلفة التي تتناسب مع المجالات الأكثر احتياجا داخل سوق العمل في عدد من الجامعات الأهلية، وهي جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية.

وتضمنت شروط الحصول على المنحة إعطاء أولوية للطلاب ذوي الاستحقاق الاجتماعي من أبناء المحافظات الأكثر احتياجا، وكذلك الطلاب من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ومحدودي الدخل، كما اشترطت المنحة الحصول على مجموع يؤهل للقبول بما يعادل نسبة 3 بالمائة أقل من الحد الأدنى للقبول بقطاع الكلية التابعة للجامعات الحكومية، وذلك وفقا للتنسيق المعلن للجامعات الحكومية المناظرة في ذات العام.