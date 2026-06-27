منتخب مصر هيلعب مع مين بدور الـ 32.. تفاصيل

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن منتخب مصر يضرب موعدًا مع أستراليا في دور الـ32 لكأس العالم 2026، بعد التعادل منذ دقائق مع منتخب إيران.

نجح منتخب مصر في مواصلة مشواره ببطولة كأس العالم 2026، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا في مواجهة مرتقبة ضمن الأدوار الإقصائية، وذلك بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة خلف منتخب بلجيكا.

تعادل ثمين أمام إيران يؤكد التأهل

أنهى منتخب مصر منافسات دور المجموعات بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1 أمام منتخب إيران، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة. وقدم الفراعنة أداءً متوازنًا خلال اللقاء، ليحصدوا نقطة ثمينة ضمنت لهم الاستمرار في البطولة، بعدما حافظوا على وصافة المجموعة والتأهل رسميًا إلى الدور التالي.

وظهر المنتخب المصري بصورة جيدة خلال مرحلة المجموعات، حيث نجح في جمع عدد مميز من النقاط، ليؤكد أحقيته بالتواجد بين أفضل 32 منتخبًا في المونديال، وسط طموحات كبيرة بمواصلة النتائج الإيجابية.

بلجيكا تتصدر المجموعة السابعة

شهدت منافسات المجموعة السابعة صراعًا قويًا بين منتخبي مصر وبلجيكا على صدارة الترتيب حتى الجولة الأخيرة، قبل أن يحسم المنتخب البلجيكي المركز الأول عقب فوزه الكبير على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 4-1.



