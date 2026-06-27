مصر واستراليا .. موعد مباراة المنتخب في دور الـ 32 بالمونديال

نجح منتخب مصر في مواصلة مشواره ببطولة كأس العالم 2026، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا في مواجهة مرتقبة ضمن الأدوار الإقصائية، وذلك بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة خلف منتخب بلجيكا.

تعادل ثمين أمام إيران يؤكد التأهل

أنهى منتخب مصر منافسات دور المجموعات بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1 أمام منتخب إيران، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة. وقدم الفراعنة أداءً متوازنًا خلال اللقاء، ليحصدوا نقطة ثمينة ضمنت لهم الاستمرار في البطولة، بعدما حافظوا على وصافة المجموعة والتأهل رسميًا إلى الدور التالي.

وظهر المنتخب المصري بصورة جيدة خلال مرحلة المجموعات، حيث نجح في جمع عدد مميز من النقاط، ليؤكد أحقيته بالتواجد بين أفضل 32 منتخبًا في المونديال، وسط طموحات كبيرة بمواصلة النتائج الإيجابية.

بلجيكا تتصدر المجموعة السابعة

شهدت منافسات المجموعة السابعة صراعًا قويًا بين منتخبي مصر وبلجيكا على صدارة الترتيب حتى الجولة الأخيرة، قبل أن يحسم المنتخب البلجيكي المركز الأول عقب فوزه الكبير على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 4-1.

وبهذا الانتصار، تفوقت بلجيكا على منتخب مصر بفارق الأهداف، لتتصدر المجموعة، بينما اكتفى الفراعنة بالمركز الثاني، وهو ما وضعهم في مسار مختلف بالأدوار الإقصائية.

مواجهة قوية أمام أستراليا

أسفرت نتائج دور المجموعات عن مواجهة تجمع منتخب مصر مع منتخب أستراليا، الذي تأهل بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، التي ضمت أيضًا منتخبات الولايات المتحدة وتركيا وباراجواي.

وتعد المباراة واحدة من المواجهات المنتظرة في دور الـ32، في ظل رغبة المنتخبين في مواصلة المشوار والتأهل إلى ثمن النهائي، خاصة أن أستراليا قدمت مستويات قوية خلال دور المجموعات.

الفراعنة يبحثون عن إنجاز جديد

يدخل منتخب مصر المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة كتابة التاريخ في النسخة الحالية من كأس العالم، مستفيدًا من الروح المعنوية المرتفعة بعد التأهل، وثقة الجهاز الفني واللاعبين في قدرتهم على تخطي عقبة أستراليا.

وتأمل الجماهير المصرية أن يواصل الفراعنة عروضهم القوية، وأن ينجحوا في العبور إلى دور الـ16، من أجل الاقتراب خطوة جديدة من تحقيق إنجاز تاريخي في مونديال 2026