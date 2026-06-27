طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026.. أستراليا أولا ثم مواجهة محتملة مع ميسي فى دور الـ 16

حجز منتخب مصر مقعده رسميًا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 ليحقق إنجازًا تاريخيًا ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمونديال بعد مشوار مميز في دور المجموعات أنهاه في المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد خمس نقاط.

وفرض التعادل الإيجابي أمام إيران 1-1 إلى جانب فوز بلجيكا على نيوزيلندا بخماسية مقابل هدف واقعًا جديدًا في ترتيب المجموعة حيث أنهى المنتخب البلجيكي الدور الأول في الصدارة بينما تأهل منتخب مصر وصيفًا ليبدأ رحلة جديدة في الأدوار الإقصائية بمواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

أستراليا.. المحطة الأولى في حلم الفراعنة

وسيكون المنتخب الأسترالي هو المنافس الأول لمنتخب مصر في دور الـ32 في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا إذ يسعى "الفراعنة" لمواصلة كتابة التاريخ وتحقيق أول انتصار لهم في الأدوار الإقصائية بكأس العالم.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى معتمدًا على مجموعة من العناصر التي قدمت مستويات مميزة خلال البطولة في مقدمتها القائد محمد صلاح إلى جانب محمود تريزيجيه ومحمود صابر والحارس مصطفى شوبير.

في المقابل يمتلك المنتخب الأسترالي خبرات كبيرة في البطولات العالمية بعدما اعتاد الظهور في الأدوار الإقصائية خلال النسخ الأخيرة وهو ما يجعل المواجهة واحدة من أبرز مباريات دور الـ32.

ميسي ينتظر في دور الـ16

وفي حال نجح منتخب مصر في تجاوز عقبة أستراليا سيكون على موعد مع اختبار أكثر صعوبة إذ سيواجه الفائز من المباراة التي تجمع بين الأرجنتين حاملة اللقب ومنتخب الرأس الأخضر.

وإذا واصلت الأرجنتين مشوارها الطبيعي في البطولة فقد يجد منتخب مصر نفسه أمام مواجهة مرتقبة مع كتيبة ليونيل ميسي في لقاء سيكون من أبرز مواجهات الدور ثمن النهائي لما يحمله من قيمة فنية وجماهيرية كبيرة.

ربع النهائي.. طريق أكثر تعقيدًا

وإذا نجح الفراعنة في مواصلة مغامرتهم التاريخية وبلوغ دور الثمانية فإن المنافس سيكون أحد المتأهلين من المسار الذي يضم منتخب سويسرا أو أحد أفضل أصحاب المركز الثالث بالإضافة إلى متصدر المجموعة الحادية عشرة وهو ما يجعل هوية المنافس غير محسومة حتى اكتمال مباريات دور الـ32.

ويؤكد هذا المسار أن المنتخب المصري سيكون مطالبًا بتجاوز سلسلة من الاختبارات الصعبة إذا أراد مواصلة كتابة التاريخ في البطولة.

حلم نصف النهائي

أما في حال استمرار المنتخب المصري في تحقيق المفاجآت والوصول إلى نصف النهائي فسيصطدم بأحد المتأهلين من المسار المقابل الذي يضم عددًا من المنتخبات الكبرى المرشحة للمنافسة على اللقب.

ورغم صعوبة الطريق فإن ما قدمه منتخب مصر حتى الآن يمنح جماهيره قدرًا كبيرًا من التفاؤل خاصة بعدما نجح في كسر حاجز تاريخي ظل صامدًا لعقود ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.

برنامج مباريات دور الـ32

الأحد 28 يونيو

جنوب أفريقيا × كندا – 10:00 مساءً.

الإثنين 29 يونيو

البرازيل × اليابان – 8:00 مساءً.

ألمانيا × باراجواي – 11:30 مساءً.

الثلاثاء 30 يونيو

هولندا × المغرب – 4:00 فجرًا.

كوت ديفوار × النرويج – 8:00 مساءً.

الأربعاء 1 يوليو

فرنسا × السويد – 12:00 منتصف الليل.

المكسيك × أحد أفضل أصحاب المركز الثالث – 4:00 فجرًا.

متصدر المجموعة الثانية عشرة × أحد أفضل أصحاب المركز الثالث – 7:00 مساءً.

بلجيكا × أحد أفضل أصحاب المركز الثالث – 11:00 مساءً.

الخميس 2 يوليو

الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك – 3:00 فجرًا.

إسبانيا × وصيف المجموعة العاشرة – 10:00 مساءً.

الجمعة 3 يوليو

وصيف المجموعة الحادية عشرة × وصيف المجموعة الثانية عشرة – 2:00 فجرًا.

سويسرا × أحد أفضل أصحاب المركز الثالث – 6:00 صباحًا.

أستراليا × مصر – 9:00 مساءً.

السبت 4 يوليو

الأرجنتين × الرأس الأخضر – 1:00 صباحًا.

متصدر المجموعة الحادية عشرة × أحد أفضل أصحاب المركز الثالث – 4:30 صباحًا.